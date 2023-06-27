Bloody анонсировал новые игровые коврики MP-35N, MP-45N, MP-75N

27 июня 2023, 10:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, дополнил коллекцию геймерских ковриков для мыши тремя новыми продуктами: MP-35N, MP-45N и MP-75N.

Новые коврики с RGB подсветкой идеально подойдут под любое рабочее пространство.Без коврика для мыши невозможно комфортно играть ни в шутеры, ни в стратегии. Правильно подобранный коврик не только улучшит игровой опыт, но и станет приятным визуальным дополнением к рабочему столу. Ультрагладкая поверхность из прочной ткани обеспечит точность движений и легкий игровой процесс.Все коврики обладают нескользящей резиновой основой, благодаря которой они сохраняют стабильное положение на любой поверхности. Во время игры не придется отвлекаться на проблемы с управлением.Продукт оснащен подсветкой – края коврика выполнены из волоконно-оптического RGB-материала. На выбор доступно 10 предустановленных эффектов подсветки. Управление осуществляется посредством нажатия и удержания в течение 3 секунд специальной кнопки. Подключить коврик можно при помощи плетеного незапутывающегося micro-USB кабеля.Коврик изготовлен из гибкого материала и легко скручивается, кабель съемный, его удобно перевозить. Доступен в черном цвете в трех размерах: маленьком, среднем и большом. Габариты MP-35N – 350x250x4мм, он подойдет для мобильной работы за ноутбуком. Размер MP-45N – 450x400x4мм. Размер MP-75N составляет 750x300x4мм, на нем можно разместить не только мышку, но и клавиатуру.