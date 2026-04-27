Новая клавиатура MS76 от Bloody — больше контроля в каждом нажатии

Bloody расширяет линейку геймерской периферии и представляет игровую клавиатуру MS76 — первую модель бренда с магнитными переключателями.
Новинка задаёт совершенный уровень скорости, точности и контроля в играх. Главная фишка MS76 — магнитные переключатели с эффектом Холла: они считывают глубину нажатия, а не просто фиксируют факт клика. Магнитные переключатели – одна из трендовых категорий для производителей геймерской периферии, теперь у Bloody есть отличное предложение в новом технологическом сегменте.
Пользователь может задать точку срабатывания в диапазоне от 0,1 до 3,5 мм и настроить поведение клавиш под конкретные задачи: от быстрого отклика до более контролируемого ввода. Уникальная функция Rapid Trigger мгновенно активирует и сбрасывает клавишу при движении пальца. Это даёт ощутимое преимущество в динамичных играх, где важна каждая миллисекунда.
Bloody MS76 предлагает расширенные возможности:
несколько действий на одну клавишу;
разные команды в зависимости от силы нажатия;
обработка одновременных противоположных команд.
Новинка Bloody полностью настраивается — под игру, под пользователя, под задачу.
Клавиатура выполнена в компактном 82-клавишном формате, в ней используются PBT-клавиши для WASD, предусмотрено демпфирование для снижения шума и регулируемый угол наклона, настраиваемая RGB-подсветка, а ресурс переключателей рассчитан на длительное использование. MS76 позволяет выполнять больше действий быстрее — и сохранять полный контроль в самых напряжённых моментах.
Игровая клавиатура MS76 открывает для Bloody новое направление в периферии и дополняет линейку технологическим решением для тех, кто ценит свободу в настройке и управлении. Модель подходит игрокам, которым важны чувствительность клавиш, предсказуемость и возможность адаптировать устройство под собственные предпочтения, сохраняя баланс между производительностью, удобством и функциональностью.
Подробные технические характеристики:
Тип клавиш: PBT + ABS
Ресурс клавиш: до 100 млн нажатий
Исходная сила: 25 ± 5 cN Min
Тактильная сила: 48 ± 5 cN
Общая длина хода: 3.5 ± 0.1 мм
Диапазон быстрого срабатывания: 0.1 мм ~ 2.2 мм
Диапазон точки срабатывания: 0.1 мм ~ 3.5 мм
Мультимедийные горячие клавиши: Fn + F1–F7
Программное обеспечение:
2 варианта: загружаемая версия и веб-версия
Системные требования: Windows 10 / 11
Размеры: 326 х 135 х 39 мм
Вес: 953 г
Длина кабеля: 1,8 м (плетёный)
Интерфейс подключения: USB