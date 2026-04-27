Новая клавиатура MS76 от Bloody — больше контроля в каждом нажатии

27 апреля 2026, 11:15

Bloody расширяет линейку геймерской периферии и представляет игровую клавиатуру MS76 — первую модель бренда с магнитными переключателями.

Новинка задаёт совершенный уровень скорости, точности и контроля в играх. Главная фишка MS76 — магнитные переключатели с эффектом Холла: они считывают глубину нажатия, а не просто фиксируют факт клика. Магнитные переключатели – одна из трендовых категорий для производителей геймерской периферии, теперь у Bloody есть отличное предложение в новом технологическом сегменте.

Пользователь может задать точку срабатывания в диапазоне от 0,1 до 3,5 мм и настроить поведение клавиш под конкретные задачи: от быстрого отклика до более контролируемого ввода. Уникальная функция Rapid Trigger мгновенно активирует и сбрасывает клавишу при движении пальца. Это даёт ощутимое преимущество в динамичных играх, где важна каждая миллисекунда.Bloody MS76 предлагает расширенные возможности:несколько действий на одну клавишу;разные команды в зависимости от силы нажатия;обработка одновременных противоположных команд.Новинка Bloody полностью настраивается — под игру, под пользователя, под задачу.Клавиатура выполнена в компактном 82-клавишном формате, в ней используются PBT-клавиши для WASD, предусмотрено демпфирование для снижения шума и регулируемый угол наклона, настраиваемая RGB-подсветка, а ресурс переключателей рассчитан на длительное использование. MS76 позволяет выполнять больше действий быстрее — и сохранять полный контроль в самых напряжённых моментах.Игровая клавиатура MS76 открывает для Bloody новое направление в периферии и дополняет линейку технологическим решением для тех, кто ценит свободу в настройке и управлении. Модель подходит игрокам, которым важны чувствительность клавиш, предсказуемость и возможность адаптировать устройство под собственные предпочтения, сохраняя баланс между производительностью, удобством и функциональностью.Подробные технические характеристики:Тип клавиш: PBT + ABSРесурс клавиш: до 100 млн нажатийИсходная сила: 25 ± 5 cN MinТактильная сила: 48 ± 5 cNОбщая длина хода: 3.5 ± 0.1 ммДиапазон быстрого срабатывания: 0.1 мм ~ 2.2 ммДиапазон точки срабатывания: 0.1 мм ~ 3.5 ммМультимедийные горячие клавиши: Fn + F1–F7Программное обеспечение:2 варианта: загружаемая версия и веб-версияСистемные требования: Windows 10 / 11Размеры: 326 х 135 х 39 ммВес: 953 гДлина кабеля: 1,8 м (плетёный)Интерфейс подключения: USB