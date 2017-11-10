Механическая клавиатура A4Tech Bloody B805

Компания A4Tech представляет новую игровую механическую клавиатуру Bloody B805 с оптическими переключателями Light Strike.
Новинка оснащена силиконовыми колпачками на игровых клавишах и подсветкой с возможность настройки яркости.
Скорость обработки каждого нажатия составляет всего 0.2 мс, поэтому устройство ввода будет реагировать на каждый профессиональный рефлекс геймера. В оптических переключателях отсутствует привычное дребезжание при нажатии, характерное для механических переключателей. Они также защищают пользователя от двойных срабатываний.
Устройство хорошо адаптировано к эксплуатации в вечернее или ночное время: у кнопок клавиатур имеется зеленая подсветка с возможностью регулирования яркости, что обеспечивает идеальную видимость в темноте. Встроенные световые эффекты можно изменять с помощью сочетания клавиш Fn+F12.
Клавиатура A4Tech Bloody B805 оснащена водонепроницаемым покрытием, которое не только защитит устройство от пролитой жидкости, но и даже от самых мелких частиц пыли, способных преждевременно вывести клавиатуру из строя.
Технические характеристики:
технология- Light Strike;
тип подключения – проводная;
тип клавиш – механические;
время отклика - 0.2 мс;
тип переключателей – оптические;
интерфейс – USB;
мультимедийные горячие кнопки;
игровые клавиши - 8 силиконовых;
кнопки Anti-ghost - все кнопки;
защита от попадания жидкостей;
подсветка – зеленая;
материал корпуса – пластик;
длина кабеля - 1.8 м;
размеры клавиатуры -444 x 132 x 37 мм;
вес – 1 000 г;
совместимость - Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии.