10 ноября 2017, 10:15

Механическая клавиатура A4Tech Bloody B805

Компания A4Tech представляет новую игровую механическую клавиатуру Bloody B805 с оптическими переключателями Light Strike.

Новинка оснащена силиконовыми колпачками на игровых клавишах и подсветкой с возможность настройки яркости.

Скорость обработки каждого нажатия составляет всего 0.2 мс, поэтому устройство ввода будет реагировать на каждый профессиональный рефлекс геймера. В оптических переключателях отсутствует привычное дребезжание при нажатии, характерное для механических переключателей. Они также защищают пользователя от двойных срабатываний.

Устройство хорошо адаптировано к эксплуатации в вечернее или ночное время: у кнопок клавиатур имеется зеленая подсветка с возможностью регулирования яркости, что обеспечивает идеальную видимость в темноте. Встроенные световые эффекты можно изменять с помощью сочетания клавиш Fn+F12.

Клавиатура A4Tech Bloody B805 оснащена водонепроницаемым покрытием, которое не только защитит устройство от пролитой жидкости, но и даже от самых мелких частиц пыли, способных преждевременно вывести клавиатуру из строя.

Технические характеристики:


    технология- Light Strike;
    тип подключения – проводная;
    тип клавиш – механические;
    время отклика - 0.2 мс;
    тип переключателей – оптические;
    интерфейс – USB;
    мультимедийные горячие кнопки;
    игровые клавиши - 8 силиконовых;
    кнопки Anti-ghost - все кнопки;
    защита от попадания жидкостей;
    подсветка – зеленая;
    материал корпуса – пластик;
    длина кабеля - 1.8 м;
    размеры клавиатуры -444 x 132 x 37 мм;
    вес – 1 000 г;
    совместимость - Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии.
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