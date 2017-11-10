Механическая клавиатура A4Tech Bloody B805

10 ноября 2017, 10:15

Компания A4Tech представляет новую игровую механическую клавиатуру Bloody B805 с оптическими переключателями Light Strike.

Новинка оснащена силиконовыми колпачками на игровых клавишах и подсветкой с возможность настройки яркости.

Скорость обработки каждого нажатия составляет всего 0.2 мс, поэтому устройство ввода будет реагировать на каждый профессиональный рефлекс геймера. В оптических переключателях отсутствует привычное дребезжание при нажатии, характерное для механических переключателей. Они также защищают пользователя от двойных срабатываний.Устройство хорошо адаптировано к эксплуатации в вечернее или ночное время: у кнопок клавиатур имеется зеленая подсветка с возможностью регулирования яркости, что обеспечивает идеальную видимость в темноте. Встроенные световые эффекты можно изменять с помощью сочетания клавиш Fn+F12.Клавиатура A4Tech Bloody B805 оснащена водонепроницаемым покрытием, которое не только защитит устройство от пролитой жидкости, но и даже от самых мелких частиц пыли, способных преждевременно вывести клавиатуру из строя.Технические характеристики:технология- Light Strike;тип подключения – проводная;тип клавиш – механические;время отклика - 0.2 мс;тип переключателей – оптические;интерфейс – USB;мультимедийные горячие кнопки;игровые клавиши - 8 силиконовых;кнопки Anti-ghost - все кнопки;защита от попадания жидкостей;подсветка – зеленая;материал корпуса – пластик;длина кабеля - 1.8 м;размеры клавиатуры -444 x 132 x 37 мм;вес – 1 000 г;совместимость - Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии.