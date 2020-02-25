Клавиатуры с оптико-механическими переключателями: B875N и B885N от Bloody

25 февраля 2020, 11:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, порадовал своих поклонников сразу двумя новинками: клавиатурами B875N и B885N.

Представленные устройства получили неизменно привлекательный внешний вид и поддержку целого ряда фирменных технологий.



Кажется, специалисты компании Bloody и не думали сбавлять темпов разработки и производства своих устройств: только что в продажу поступили две новые модели игровых клавиатур с яркой регулируемой подсветкой, оптико-механическими переключателями и буквально «вечным» ресурсом нажатий клавиш. Но обо всём по порядку. Встречаем Bloody B875N и B885N!



Представленные модели имеют идентичный набор технических характеристик, но отличаются внешне: B875N внешне выглядит чуть более агрессивно за счёт декоративного обвеса-подставки, расположенной сразу под линией области пробела клавиатуры.



B885N смотрится «строже» — линии и углы экстерьера у неё плавные, подставка для рук имеет симметричный дизайн.



Как и положено игровым устройствам, новинки от Bloody относятся к устройствам с проводным типом подключения для лучшего отклика клавиш на те или иные действия в игре.



Конечно, самое важное в игровых клавиатурах — это так называемые «свитчи». Обе новинки снабдили механическими переключателями, которые обеспечивают моментальное и точное срабатывание. Согласно информации, заявленной производителем, его время составляет всего 0.2 миллисекунды.



Само собой, пользователи могут наслаждаться тем самым звуком щелчков, присущим сугубо «механике». Однако можно забыть о задержке благодаря оптико-механической технологии, применяемой в новых моделях от Bloody.



Каждая из новинок имеет дополнительный комплект из 8 специальных игровых клавиш другого цвета Q/W/E/R/A/S/D/F. Новинки поддерживают технологию Anti-Ghosting для неограниченного количества одновременных нажатий без риска несрабатывания. А ещё есть дополнительные клавиши M1 и M2 для быстрого переключения режимов.



Ресурс нажатий по-настоящему впечатляющий: до 100 000 000 раз. Здесь же, ставший своего рода необходимой «классикой», усиленный пробел с двойными пружинами.



Наконец, о подсветке: литера «N» в названиях моделей свидетельствует о том, что она неоновая. А значит, игровой процесс получит соответствующую атмосферу — кто знает, тот оценит. Конечно, подсветка регулируемая. Настраивать её можно под свой личный вкус и, как говорится, цвет.



Подключение клавиатур осуществляется посредством прочного 1.8 метрового кабеля с USB-портом.



Новинки Bloody B875N и B885N полностью совместимы с любыми ПК под управлением ОС Windows и не требуют обязательной установки драйверов. Опционально можно установить фирменное ПО от Bloody для создания макросов и использования иных функций устройства в MMO/RPG/FPS-играх.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



B875N



Тип подключения: проводной

Тип переключателей: механические

Время отклика: 0.2 мс

Игровые клавиши: Q/W/E/R/A/S/D/F (пластиковые)

Технология Anti-Ghost: все клавиши

Мультимедийные горячие клавиши: есть

Подсветка: Neon



Яркость подсветки: регулируемая

Пробел: усиленный

Длина кабеля: 1.8 м

Интерфейс: USB



Ресурс клавиш: до 100 млн. нажатий

Системные требования: Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии



B885N



Тип подключения: проводной

Тип переключателей: механические

Время отклика: 0.2 мс

Игровые клавиши: Q/W/E/R/A/S/D/F (пластиковые)

Технология Anti-Ghost: все клавиши

Мультимедийные горячие клавиши: есть

Подсветка: Neon



Яркость подсветки: регулируемая

Пробел: усиленный

Длина кабеля: 1.8 м

Интерфейс: USB



Ресурс клавиш: до 100 млн. нажатий

Системные требования: Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии