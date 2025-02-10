Bloody представил новый дизайн игровой клавиатуры S87

10 февраля 2025, 12:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую расцветку механической клавиатуры S87 Pixels.

Уже знакомая модель получила необычный дизайн, вдохновленный классическими пиксельными играми.

Ключевое преимущество S87 Pixels — фирменные свитчи Bloody BLMS Red Plus. Длина хода – 4 мм, торсионная пружина с высокой отдачей почти моментально возвращает клавишу в исходное положение. Клавиатура поддерживает горячую замену свитчей, совместима с 3-контактными и 5-контактными механическими переключателями. Частота опроса составляет 1000 Гц, скорость отклика — 1 мс.Кейкапы игровой зоны выполнены из прочного PBT-материала, что продлевает срок их службы до 50 млн нажатий. Всего у устройства 87 клавиш, а также дополнительная Bloody Key. Отсутствие цифрового блока делает модель более компактной. Технология 100% N-клавишного нажатия позволяет устройству фиксировать сигнал каждой клавиши и предотвращает залипание.Клавиатура обладает широкими возможностями кастомизации, которые удовлетворят даже требовательных геймеров. Для разных сценариев предусмотрено 7 игровых режимов, они переключаются через комбинацию клавиш Fn + F9 / F10. По умолчанию имеется 10 эффектов подсветки, переключение между ними происходит через сочетание Fn + 0 ~ 9. Благодаря стираемой EEPROM и 4 МБ встроенной памяти можно сохранять до 7 конфигураций клавиш без драйверов, клавиатура запоминает настройки макросов и подсветки.Также модель получила новый дизайн, главной особенностью которого стало использование узнаваемых пиксельных образов. Отсылки к видеоиграм и компьютерным иконкам оживляют внешний вид клавиатуры. Кабель длиной 1,8 метра и три варианта направления для его крепления позволяют удобно расположить S87 Pixels на любом рабочем столе. Ножки с регулируемым углом наклона 3° и 8° помогают подобрать комфортную высоту девайса.Механическая клавиатура Bloody S87 Pixels отвечает самым важным запросам геймеров: фирменные свитчи BLMS Red Plus с быстрым откликом, надежные кейкапы, 7 игровых режимов и новый яркий дизайн. Новинка поможет улучшить свои навыки и сформировать собственный стиль игры.