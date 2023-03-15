Bloody анонсировал свою новую игровую клавиатуру S98 Aviator

15 марта 2023, 11:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил новую механическую игровую клавиатуру S98 Aviator.



Новинка сочетает производительные механические свитчи BLMS, безупречную конструкцию и потрясающий дизайн в "авиационной" стилистике.



Дека клавиатуры Bloody S98 Aviator цвета серый хаки сочетается с песочно-белыми, темно-зелеными, синими и оранжевыми клавишами, на некоторые кейкапы нанесены особые стилизованные символы (например, Shift украшает взлетная полоса, а "стрелки" заменены на разлетающиеся в разные стороны самолеты), а обратная сторона модели украшена надписями и изображениями в “авиационном”стиле.



Такой дизайн отлично станет в пару с кастомным корпусом ПК, идеально впишется в сетап любителя авиации и игр в соответствующем жанре, а также подойдет всем геймерам, которым интересны красивые новинки.

Модель оборудована свитчами Bloody BLMS Red Switch с длиной хода 4 мм и ресурсом 50 млн. нажатий. Переключатели выполнены с использованием устойчивых к износу позолоченных контактов и пружины из нержавеющей стали, что повышает их надежность и срок эксплуатации.Свитчи настроены таким образом, чтобы обеспечить игрокам максимально комфортные ощущения и высокую скорость реагирования во время игры. Bloody S98 Aviator поддерживает быструю замену свитчей, клавиатура совместима с 3- и 5-контактными механическими переключателями, поэтому при желании геймер может установить те свитчи, которые подходят его стилю игры.Корпус клавиатуры оснащен силиконовой прослойкой и специальными накладками, которые в совокупности гасят вибрации и снижают шум от нажатия клавиш. Даже во время интенсивной игры или активного общения в игровых чатах клавиатура остается практически бесшумной.S98 Aviator использует сочетание из 24 кейкапов, изготовленных из пластика PBT, и 74 колпачков из пластика ABS с двойным литьем. PBT-кейкапы устойчивы к повреждениям, нанесенные на них символы никогда не сотрутся. Они установлены на наиболее часто используемые клавиши: WASD, стрелки, Shift, Ctrl, Alt, Пробел и другие.При сохранении полноразмерного форм-фактора (с нампадом) габариты Bloody S98 Aviator на 20% меньше, чем у других клавиатур такого же типа. Это стало возможным благодаря оптимизированному размещению клавиш. Кроме того, модель оснащена съемным 1,8-метровым кабелем в тканевой оплетке, специальными канавками для эффективного размещения кабеля по трем направлениям и откидными ножками для регулировки высоты (на 3° и 8°).Помимо всего вышеперечисленного, клавиатура получила яркую RGB подсветку. Игроки могут управлять подсветкой "из коробки", используя сочетания клавиш Fn + 0…9, а также детально настроить ее с помощью программного обеспечения.