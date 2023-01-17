Bloody представила две новые клавиатуры с красными свитчами

17 января 2023, 16:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, пополнил линейку механических клавиатур двумя новыми моделями с высокотехнологичными красными свитчами BLMS Red Switch – S510R и S510RP.



Они отличаются быстрым откликом, плавным ходом, а также повышенной надежностью и долговечностью: выдерживают до 50 млн нажатий.



Все модели снабжены яркой и завораживающей RGB подсветкой с 10 предустановленными эффектами. Она сделает атмосферу игры еще увлекательнее и позволит комфортно пользоваться клавиатурой даже в темноте.

Bloody S510R представлена в белом и черно-красном цвете. В комплекте к клавиатуре в темном корпусе идет дополнительный набор из 9 сменных кейкапов черного цвета, чтобы геймеры могли менять внешний вид клавиатуры по своему вкусу. Bloody S510RP поставляется в черном цвете. Отличительная особенность этой модели – наличие стильных Pudding кейкапов. Каждый колпачок состоит из двух компонентов: черной верхней части и полупрозрачной матово-белой нижней части, которая красиво просвечивается насквозь RGB подсветкой. Это придает клавиатуре эффектный вид и подойдет поклонникам необычных геймерских девайсов.Специальная наклонная конструкция клавиш у обеих моделей исключает вероятность случайных нажатий. Это поможет игрокам шутеров и массовых многопользовательских онлайн-игр быть уверенным в скорости и точности каждого своего действия.Новые механические свитчи Bloody BLMS настроены таким образом, что обеспечивают быстрый тактильный отклик и дают геймеру преимущество в скорости во время игры. Быстрые отпускание и обратный ход гарантируются за счет прочной торсионной пружины из высококачественной нержавеющей стали. Технология покрытия крестообразных контактов золотом повышает износостойкость и другие характеристики контактов в клавишах. Длина хода клавиш равна 4 мм – как у традиционных механических переключателей. Есть усиленная клавиша «пробел». В сочетании со сверхбыстрой скоростью отклика в 1 мс и поддержкой частоты опроса 1000 Гц модели S510R и S510RP позволят геймерам моментально выполнять разные команды.На обеих клавиатурах можно одновременно нажимать любое количество клавиш. Благодаря этой функции регистрируется каждое нажатие: например, в игре персонаж может бежать, двигаясь по диагонали и вперед, при этом прыгать, вызывать заклинания и совершать вместе с этим еще несколько действий – все они будут выполнены.С помощью ПО Bloody KeyDominator удобно создавать и редактировать макросы, сохранять разные пользовательские профили, настраивать подсветку и другие параметры. Bloody S510R и S510RP имеют по 4 МБ внутренней памяти. Этого объема достаточно для 120 тыс. макросов. 12 мультимедийных клавиш (комбинации Fn + F1-F12) помогут геймеру максимально удобно регулировать громкость, запускать музыку и управлять другими функциями, не отвлекаясь от происходящего в виртуальном мире.Производитель позаботился и о надежности клавиатур. Кейкапы в моделях S510R и S510RP изготовлены методом двойного литья. Это обеспечивает им непревзойденную прочность и защищает нанесенные символы от стирания.Клавиатуры подключаются к компьютеру через 1,8-метровый USB-кабель и совместимы с ОС Windows 7/ 8/ 8.1/ 10 и более поздними версиями.Модели Bloody S510R и S510RP отлично подойдут и опытным, и начинающим геймерам, которые ценят в девайсах моментальный отклик на все игровые действия, надежность и долговечность конструкции, а также привлекательный и необычный внешний вид.