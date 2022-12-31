 Новая игровая клавиатура Bloody S510NP

31 декабря 2022, 17:45

Модельный ряд игровых клавиатур Bloody пополнился новой «механикой» S510NP.

Этот девайс получил механические переключатели BLMS Red Switch – линейные, с плавным ходом и не слишком громкие. Свитчи специально настроены так, чтобы обеспечить пользователю оптимальную скорость и впечатляющий опыт во время игры, а их ресурс рассчитан на 50 млн нажатий.

Ход нажатия клавиши составляет 4 мм, время отклика – 1 мс, а частота опроса клавиатуры – 1000 Гц. Это позволяет контроллеру мгновенно реагировать на ввод команд, благодаря чему геймер достигнет максимальной эффективности в игре. Модель также поддерживает 100% N-клавишное нажатие: каждая из клавишных команд будет зарегистрирована независимо от того, сколько клавиш одновременно нажато и удерживается.Кейкапы Bloody S510NP выполнены по методу двойного литья: это повышает их прочность и обеспечивает устойчивость нанесенных символов к истиранию. Здесь задействованы так называемые Pudding кейкапы: колпачок разделен на две части, где верхняя непрозрачная, а нижняя – матово-белая. Нижняя часть кейкапа просвечивается насквозь RGB подсветкой, что делает клавиатуру более яркой, прибавляет ей привлекательности. Это понравится игрокам, которые хотят видеть красивую иллюминацию в каждом из компонентов ПК.Новинка оснащена 4 МБ внутренней памяти: этого объема достаточно для 120 тыс. макросов. Для настройки девайса используется фирменное ПО Bloody KeyDominator, в котором можно создавать макросы, настраивать подсветку и редактировать сохраненные пользовательские профили. В дополнение к этим функциям есть предустановленные команды, которые работают в связке с клавишей Fn: ряд F1-F12 используется для управления мультимедиа и игровыми опциями, а клавиши 1-10 переключают режимы подсветки.Кроме всего вышесказанного, Bloody S510NP порадует приятным сдержанным дизайном, небольшими габаритами и хорошим запасом длины (1,8 м) кабеля для подключения к ПК. Это отличная игровая клавиатура для геймеров, которым важны качественные переключатели и оригинальный внешний вид.