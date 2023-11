Новая механическая клавиатура BLOODY S87 ENERGY

30 ноября 2023, 15:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил игровую клавиатуру S87 Energy.

Главной особенностью новинки стали механические переключатели BLMS Red Plus, позволяющие добиться повышенных показателей во время игры.



Клавиатура S87 Energy вмещает 88 клавиш, в том числе 10 функциональных, усиленный пробел, а также специальную клавишу Bloody key, предназначенную для управления подсветкой. Сочетание клавиш “Fn” + Bloody key позволяет производить настройку макропрофилей. Клавиши выдерживают до 50 миллионов нажатий. Частота опроса составляет 1000 Гц, что обеспечивает быструю работу с клавиатурой. Скорость отклика достигает 1 миллисекунды.

Технология Anti-Ghosting предотвращает нежелательные зависания во время игры. Встроенная память 4 МБ позволяет хранить макросы и настройки подсветки. Стираемая EEPROM запоминает 7 видов конфигураций клавиш на разных компьютерах. Пользователю также доступны 7 игровых режимов, переключение между ними производится комбинацией клавиш Fn + F9 / F10.Главным преимуществом модели являются красные механические свитчи Bloody BLMS Red Plus. Длина хода составляет 4 мм. Использование двойных позолоченных крестообразных контактов и торсионной пружины с высокой отдачей обеспечивает непередаваемые скорость и ощущения. Более того - четкое понимание, когда сработала клавиша, дает преимущество в соревновательных играх.Клавиатура поддерживает быструю замену свитчей, совместима как с 3-контактными, так и с 5-контактными переключателями. В комплекте предусмотрены извлекатель кейкапов и свитчей, 12 дополнительных свитчей BLMS Red Plus, 8 дополнительных кейкапов, а также съемный кабель USB Type-C. Последний можно закреплять в трех разных положениях, чтобы не отвлекаться на провода во время игры.S87 Energy поддерживает RGB подсветку. Можно переключаться между предустановленными эффектами, используя комбинации клавиш «FN + 0 ~ 9», либо настроить свой собственный вариант. Для настройки подсветки доступно 16.9 миллионов цветовых вариантов.Продуманный дизайн клавиатуры направлен на достижение максимального комфорта в использовании. Силиконовые накладки снижают уровень шума при соприкосновении деталей, а прослойка из силикона уменьшает эффект эха при наборе текста. Ножки клавиатуры позволяют регулировать высоту, устанавливая угол наклона 3°, либо 8°.Компактная TKL конструкция занимает на 25% меньше места, чем стандартная клавиатура, что позволяет легко расположить модель в небольшом рабочем пространстве. На выбор доступно четыре расцветки – “черный/красный”, “серый”, “розовый”, “белый”, клавиатура отлично впишется в любой игровой сетап.Механическая клавиатура Bloody S87 Energy является примером продуманной, функциональной периферии. Геймеры смогут прокачать свои скиллы в игре, наслаждаясь комфортом использования свитчей Bloody BLMS Red Plus.