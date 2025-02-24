24 февраля 2025, 14:45

Bloody, бренд компьютерной периферии, представил игровую клавиатуру S520N в новой расцветке.

Теперь проводная модель с механическими свитчами BLMS Red Plus доступна не только в чёрном, но и в белом цвете. Внешний вид всё так же дополняет яркая RGB-подсветка.

На клавиатуре установлена раскладка на 104 клавиши, включая 12 горячих клавиш Fn+ и усиленный пробел. N-клавишное нажатие предотвращает залипание клавиш, а наклонная конструкция снижает вероятность случайного нажатия. Частота опроса составляет 1000 Гц, а время отклика благодаря быстродействующей обработке нажатия – 1 мс. Это позволяет игроку оставаться на шаг впереди соперника даже в самых интенсивных матчах. Ресурс нажатия клавиш до 50 млн.Механические переключатели Bloody BLMS помогают достичь 100% эффективности в игре. Двойные позолоченные крестообразные контакты и торсионная пружина с высокой отдачей обеспечивают длину хода 4 мм. Более тонкая настройка точки и силы срабатывания гарантирует высокую скорость и точность управления. Клавиатура совместима с 3-контактными и 5-контактными механическими переключателями, доступна быстрая замена свитчей.С программным обеспечением Bloody KeyDominator пользователь сможет создавать собственные макросы под уникальный стиль игры. Расширенная память 4 МБ вмещает до 120 000 макросов. Корпус клавиатуры выполнен в белом цвете, для создания более яркого образа предусмотрена RGB-подсветка с 10 предустановленными эффектами. Благодаря методу двойного литья кейкапов символы на клавишах сохраняются дольше. Модель подключается при помощи 1.8-метрового кабеля.Игровая клавиатура Bloody S520N станет надежным инструментом для новых побед. Точно настроенные кейкапы и проводное подключение обеспечивают моментальную отдачу, встроенная память позволяет сохранять множество собственных макросов, а наклонная конструкция и N-клавишное нажатие гарантируют точное управление. С белой расцветкой у геймеров появляется возможность выбрать дизайн, который точно впишется в их игровое пространство.