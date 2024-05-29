Игровая клавиатура Bloody S98 Naraka с обновленными свитчами

29 мая 2024, 13:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил обновленную версию игровой клавиатуры S98 Naraka.

Модель из совместной коллекции Bloody x Naraka получила продвинутые свитчи BLMS RED PLUS, гарантирующие плавное и легкое нажатие.



Клавиатура на 98 клавиш, включая 10 мультимедийных “Fn”+, отличается компактной конструкцией с двумя зонами. S98 Naraka занимает на 20% меньше места по сравнению со стандартными полноразмерными клавиатурами, позволяя тем самым более эффективно распорядиться рабочим пространством. Прослойка из силикона и дополнительные силиконовые накладки уменьшают эффект эха и шум от соприкосновения внутренних деталей при наборе текста. Теперь онлайн-матчи, затягивающиеся до поздней ночи, не будут отвлекать близких.

Частота опроса 1000 Гц обеспечивает быструю и точную работу. Благодаря скорости отклика 1 мс клавиатура будет моментально реагировать на действия геймера, гарантируя преимущество в соревновательных играх. Технология Anti-Ghosting предотвращает любые нежелательные зависания клавиш, допуская неограниченное количество одновременных нажатий. Встроенная память на 4 МБ позволяет хранить макросы и варианты подсветки. Переключение между различными игровыми режимами осуществляется при помощи комбинации клавиш FN + F9/F10.S98 Naraka получила обновленные свитчи BLMS RED PLUS с длиной хода 4 мм. От стандартных переключателей BLMS RED их отличают увеличенное значение исходной силы и сниженное для силы нажатия до упора. Подобная настройка точки и силы срабатывания обеспечивает впечатляющие ощущения во время игры. В конструкции свитчей используются двойные позолоченные крестообразные контакты и торсионная пружина с высокой отдачей, переключатели срабатывают быстро и точно.Пользователю доступна быстрая замена, клавиатура совместима как с 3-контактными, так и с 5-контактными механическими переключателями. В комплекте идут 12 дополнительных свитчей, извлекатель 2-в-1 кейкапов и свитчей, а также 25 игровых кейкапов, созданных из PBT (полибутилентерефталата). Они быстро возвращаются в исходное положение во время игры и практически не изнашиваются в течение долгого времени.Клавиатура входит в совместную коллекцию Bloody x Naraka. Naraka: Baldepoint – многопользовательская игра в жанре “королевской битвы”, основанная на образах из мифологии Востока. Дизайн модели выполнен в стилистике игры, а для более полного погружения в атмосферу предусмотрена RGB подсветка. 10 предустановленных эффектов подсветки переключаются сочетанием клавиш FN + 0 ~ 9.Для подключения используется 1.8-метровый кабель USB-C. Конструкция корпуса позволяет размещать кабель по трем направлениям, чтобы не отвлекаться на него во время игры. Благодаря ножкам с двумя углами наклона 3° и 8° можно выбрать наиболее удобное положение устройства.Игровая клавиатура S98 Naraka станет неотъемлемым инструментом для геймеров. Продвинутые свитчи BLMS RED PLUS с плавным нажатием и быстрой отдачей помогут повысить количество побед в онлайн-соревнованиях, а стильный дизайн будет мотивировать в достижении новых высот. Продуманная эргономика и компактный размер сделают работу с клавиатурой максимально комфортной.