Игровая клавиатура Bloody B950 c переключателями LK LIBRA

14 декабря 2023, 13:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую модель игровой клавиатуры B950. Новинка получила прочные и легкие свитчи LK Libra.На выбор доступно две расцветки: синий/белый и серый/черный.

На клавиатуре размещается 99 клавиш, в том числе 10 “Fn”+. Дополнительная клавиша Bloody key используется для управления 7 профилями макросов, а сочетание клавиш “Fn” + Bloody key оперирует функциями скрыть/восстановить. Для хранения макросов и вариантов подсветки в клавиатуре имеется встроенная память 4 МБ. 7 игровых режимов можно переключать сочетанием клавиш Fn + F9/F10.Частота опроса составляет 1000 Гц, время отклика достигает 0.2 миллисекунды, а точка срабатывания – 1.5 мм. Технология Anti-Ghosting предотвращает нежелательные зависания клавиш. Геймеры оценят точность и комфорт в управлении клавиатурой, которые так важны в играх – вне зависимости от того, идет ли речь о соревновательном матче или расслабляющей бродилке.24 игровых кейкапа изготовлены из материала PBT, отличающегося долговечностью. Ход срабатывания начинается с 3 мм, что на 25% быстрее, чем у металлических переключателей. Непрерывный оптический луч обеспечивает отклик с нулевой задержкой. Инновационная технология Light Strike Libra использует поперечный стабилизатор для гарантии последовательного нажатия клавиш.В комплекте идут извлекатель клавиш и 24 дополнительных кейкапа, а также съемный 1.8-метровый кабель USB Type-C. В клавиатуре предусмотрено размещение кабеля в трех разных положениях, чтобы провода не мешали во время решающего матча.RGB-подсветка поможет создать подходящую атмосферу во время игры. 10 предустановленных эффектов переключаются сочетанием клавиш Fn + 0 ~ 9. Корпус выделяется продуманным, эргономичным дизайном. Компактная клавиатура занимает на 20% меньше пространства, чем стандартные модели, ножки с двумя углами наклона 3° и 8° позволяют регулировать высоту.Клавиатура Bloody B950 станет верным помощником в игровых баталиях за счет продвинутых свитчей LK Libra. RGB-подсветка, съемный кабель и регулируемые ножки обеспечат высокий уровень комфорта во время использования.