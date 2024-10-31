Две новые игровые клавиатуры S98 Pixels и S98 Sports от Bloody

31 октября 2024, 11:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил новую игровую клавиатуру S98 Pixels, а также S98 Sports с обновленными свитчами.

Проводные устройства поддерживают кастомизацию и подстраиваются под самые разные стили игры.



Красные механические свитчи BLMS Red Plus – ключевое преимущество новых девайсов. Линейные переключатели с плавным нажатием обеспечивают впечатляющую скорость, длина хода составляет 4 мм. Сочетание торсионной пружины и позолоченных крестообразных контактов не только гарантирует прочность свитчей, но и позволяет добиться быстрого и точного срабатывания. Клавиатуры поддерживают быструю замену свитчей, ресурс нажатия доходит до 50 млн.

Еще одно достоинство устройств – компактный размер, обе модели получили раскладку на 98 клавиш, а также Bloody key, предназначенную для управления подсветкой. Частота опроса 1000 Гц и время отклика 1 мс позволяют быстро реагировать на действия соперников. У клавиатур предусмотрено десять мультимедийных Fn+ клавиш. 4 МБ встроенной памяти служат для хранения макросов. Пользователь может переключаться между семью игровыми режимами, чтобы максимально кастомизировать свой стиль игры.Для подключения используется кабель длиной 1.8 м, причем у S98 Sports он съемный, для разъема Type-C. Благодаря трем вариантам расположения провода не помешают во время решающего матча. Новинки отличаются прочностью и стильным дизайном. S98 Pixels представлена в трех цветах: с голубыми, зелеными и красными кейкапами из PBT пластика. Для более широкой кастомизации в комплект входят дополнительные кейкапы DIY. S98 Sports доступна с желтыми и красными колпачками, 24 игровых кейкапа здесь также изготовлено из PBT пластика.Настраиваемая подсветка у S98 Pixels даст возможность геймерам сражаться в онлайн-матчах даже в темное время суток. В зависимости от дизайна модели предусмотрено 3 варианта подсветки: White, Blue, либо Green. RGB-подсветка у S98 Sports позволит персонализировать клавиатуру в соответствии с атмосферой игры. Высота устройств регулируется с помощью ножек, угол наклона устанавливается на 3, либо 8 градусов.Игровые клавиатуры S98 Pixels и S98 Sports от Bloody приятно удивят своей прочностью, эргономичным дизайном и скоростью работы. С BLMS Red Plus свитчами геймеры получат преимущество перед соперниками в экшн-играх, а широкие возможности для кастомизации помогут подстроить клавиатуры под любой жанр.