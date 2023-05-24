Bloody W95 MAX - игровая мышь с максимальной кастомизацией

24 мая 2023, 14:45

Bloody активно пополняет линейку Sports: следом за анонсированием механической клавиатуры S98 Sports бренд выпускает геймерскую мышь W95 Max Sports, отличающуюся сверхбыстрым откликом в 1 мс и впечатляющим набором настроек.Ранее были представлены модель W95 Max в двух цветах: черном и белом с красным рисунком, выполненным в коллаборации с Naraka. Теперь доступны три оригинальные расцветки: синий/белый, красный/черный и желтый/серый.Преимущество W95 Max Sports – кастомизированный оптический сенсор MAX BC3332-A. Регулируемое разрешение от 100 до 12000 CPI, сверхбыстрый отклик в 1 мс, высокая частота кадров 8000 FPS с повышенной скоростью движения 250 IPS, а также защищающее от «срывов» ускорение 35G позволяют настраивать точность и управляемость там, где нужна быстрота реакции и контроль над ней.

Для пользователя доступны 4 уровня частоты опроса – 125, 500, 1000, 2000 Гц, благодаря которым можно контролировать точность управления. А также 4 типа настройки высоты отрыва мышки от рабочей поверхности: первые три типа – это LOD 1.5 мм, 2 мм и 3 мм, четвертый тип - прозрачный светодиодный индикатор, позволяет устанавливать персональные настройки и предустановки LOD в фирменном программном обеспечении Bloody Ultra Core. Софт Bloody позволяет назначать сразу несколько команд на одно нажатие. Встроенная память в 4 МБ сохранит выставленные настройки, а также запомнит все необходимые макросы и позволит пользоваться ими даже при смене ПК.Новинка оснащена кнопкой точного управления, позволяющая настраивать один из 6 различных режимов оружия в соответствии с личными предпочтениями. Кроме того, на корпусе присутствуют дополнительная кнопка Fire, для которой можно самостоятельно выбрать нужный режим огня, а также дополнительное колесо, отвечающее за оперативное переключение между 3 режимами оружия (1/N/3) для левой кнопки. Основное же прорезиненное колесо прокрутки с двойной инжекцией обеспечивает тактильный комфорт.Модель прослужит долго – надежные микропереключатели более, чем на 50 млн нажатий, и колесо прокрутки, рассчитанное на более 500 тыс. оборотов. Также W95 Max Sports оснащена 15-зонной яркой RGB подсветкой, которая сделает игровой процесс более захватывающим и придаст ему особую атмосферу.W95 Max Sports позволяет установить оптимальные для игрока настройки и повысить комфорт во время игры, а новые яркие расцветки придутся по вкусу не только взрослой категории, но и подросткам, начинающим свой геймерский путь или уже покорившим вершины виртуального мира. Чувствительный сенсор и быстрый отклик мыши помогут увеличить скорость реакции в игре и точность управления, что даст преимущество во время виртуальных сражений.