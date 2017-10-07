7 октября 2017, 11:10

Компания A4Tech представляет мышь Bloody P85 Sport в новом дизайне, посвященном легендарной онлайн-игре Battle Gear.

Мышь доступна в Украине.



Особенности мыши Bloody P85 Sport:



Молниеносное время отклика – 0.2 мс! Инновационная технология LK (Light Strike) использует оптические микропереключатели. Уникальная долговечность – более 20 млн нажатий. Отсутствие металлического дребезжания при нажатии.

Инфракрасный скролл. Жизненный цикл оптического скролла – свыше 1 млн оборотов.

Регулируемое разрешение 1000/2000/3000/4000/5000 DPI

Индивидуальность RGB-подсветки. Возможность установки индивидуальной RGB-подсветки открывает вам мир экстремальных возможностей персонализации. Каждый тип настраивается с помощью ПО “Bloody 6” и имеет 16.8 млн. цветовых вариантов.

Оптический игровой сенсор PMW 3325 5K. Технология автоматической настройки частоты кадров с низким энергопотреблением и более точным позиционированием курсора. Высокое разрешение 5000CPI подойдет для любых типов экранов – 720P/1080P/2K/4K/5K.

3 режима стрельбы для левой кнопки. Используйте кнопки “1, N, 3” для выбора оптимального режима стрельбы.

Отсутствие металлического дребезжания и случайных двойных кликов.

6 мощных снайперских режимов для любых игровых ситуаций.

Металлические ножки X’Glide. Прочные, чувствительные, без износа, устраняют трение практически на любой поверхности.

Непобедимая система 4-Core. Инновационная и уникальная система 4 Core (Low, High, Ultra и Extreme) позволяет играть в MMO, RPG, FPS и другие игры с истинным наслаждением.

160 Кб встроенной памяти