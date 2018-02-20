Бюджетная геймерская мышь A4Tech Bloody Q80B

20 февраля 2018, 12:15

Компания A4Tech выпустила бюджетный вариант игровой мыши серии Bloody – Q80B, которая разработана специально для геймеров.

Эргономичный и легкий корпус манипулятора очень послушен, на нем не скользят и не устают руки. Шесть клавиш рассчитаны на быстрые серийные нажатия.Оптический датчик с разрешением до 3 200 CPI способен распознавать самые быстрый движения руки геймера, не допуская «срывов» курсора. Металлические ножки X'Glide сохраняют свою гладкость при пробеге свыше 300 километров, обеспечивая плавность перемещения курсора.Высокопрочная оплетка провода не допускает его растяжения или разрыва даже при наиболее резких движениях рук пользователя. За счет своей эргономичной формы устройство одинаково хорошо подходит для левой и правой руки.Новинка уже поступила в розничную продажу.