Новые игровые мыши A4Tech Bloody

3 ноября 2017, 11:15

Компания A4Tech представляет сразу 5 новых мышей из игровой линейки Bloody с оптическим сенсором 3 200 CPI: Q50, Q51, Q80, Q81 и Q82.

Новинки оснащены 8 кнопками, функциональной подсветкой скролла и декоративной подсветкой логотипа Bloody на самом устройстве.



Устройства отличаются высокой скоростью и отзывчивостью при работе на любом покрытии. Они созданы для игроков, которые имеют большой опыт участия в различных командных соревнованиях. Девайсы скользят на ровной поверхности на 20% быстрее своих аналогов, при этом мыши могут гарантированно пройти расстояние в 300 км. Ресурс кнопок составляет 10 млн. нажатий.

Новые манипуляторы имеют удобный корпус и яркий, уникальный и симметричный дизайн, благодаря чему подходят как правшам, там и левшам. Корпус мышей изготовлен из качественного и легкого пластика, который обладает необходимой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.

