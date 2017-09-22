Игровая мышь A4Tech Bloody P93

22 сентября 2017, 10:45

Компания A4Tech представляет новинку – игровую мышь Bloody P93.

Устройство с уникальным дизайном отличается большим функционалом и высокой точностью благодаря встроенному оптическому сенсору на 5 000 CPI. Устройство нового поколения предназначено для наиболее требовательных игроков и способно обеспечить наилучшую комфортабельность управления за счет удобного корпуса.



Новинка обладает одним из самых быстрых откликов в мире. Инновационная технология LK (Light Strike) использует оптические микропереключатели, обеспечивающие непревзойденное время отклика до 0,2 мс. А в сочетании с высокой производительностью процессора все это обеспечивает пользователю снайперскую прицельность и возможность проведения внезапных атак.



При частоте опроса до 1 000Гц A4Tech Bloody P93 способна обеспечить наивысший комфорт во время игры на любом коврике. Акселерация устройства при максимальной активности составляет 20G.



RGB-подсветка корпуса эффектно смотрится в темноте и позволит игроку не потерять свою мышь во мраке. Корпус устройства, стилизованный под металл, выглядит очень эффектно, а его симметричная форма обеспечивает комфортное управление как правой, так и левой рукой.



Дополнительно в корпусе присутствует 8 программируемых кнопок, включая колесо прокрутки. Они расположены с учетом любого профессионального хвата. Основные клавиши вмонтированы в корпусе по центру, при этом дополнительно имеются кнопки по бокам мышки. Каждую из кнопок можно запрограммировать на выполнение индивидуальных пользовательских функций. Программирование осуществляется через официальное ПО мыши. Плавность нажатия кнопок и молниеносная скорость отклика обеспечивают наиболее качественное и точное управление. А благодаря встроенному чипу внутренней памяти на 160Кб Bloody P93 способна хранить все настройки и пользовательские команды, которые необходимы для обеспечения высокой эффективности игры. Наличие внутренней памяти позволяет значительно ускорить обмен данными между мышью и компьютером.



Технические характеристики:





технология Light Strike;

тип подключения: проводная;

время отклика: 0.2 мс;

интерфейс: USB;

подсветка скролла: функциональная;

подсветка LOGO: декоративная;

тип сенсора: оптический;

разрешение сенсора мыши: 5000 CPI;

встроенная память: 160 Кб;

скорость: 4600 fps;

максимальное ускорение: 20 G;

количество кнопок: 8;

количество программируемых кнопок: 8;

колесо прокрутки: прорезиненное;

металлические ножки: свыше 300 км;

скорость обработки: 3.61 Мпик/сек;

скорость отслеживания: 100 дюймов/сек;

частота опроса: 125 – 1000 Гц/сек;

материал изготовления: пластик;

материал покрытия: матовый пластик, soft touch;

размер мыши: 128х 68 х 38 мм;

длина провода: 1.8 м;

вес: 310 г;

размер упаковки: 22.2 х 15.9 х 6.5 см;

системные требования: Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии

