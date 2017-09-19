19 сентября 2017, 12:15

Игровая гарнитура A4Tech Bloody G430

Компания A4Tech представляет новые игровые наушники с микрофоном Bloody G430.

Каждая деталь гарнитуры A4Tech Bloody G430 отличается превосходной эргономичностью и оптимизацией, что позволяет ей идеально подстроиться под любые условия и полностью отвечать всем требованиям современных игроков.

Наушники Bloody G430 могут похвастаться превосходным качеством звучания благодаря уникальной конструкции динамиков, что дает возможность устройству максимально четко и без каких-либо искажений передавать звук во всех частотных диапазонах от 20Гц до 20КГц. Это особое преимущество также позволяет наушникам отделять бас, тем самым делая воспроизведение более мягким и мелодичным.

Среди прочих достоинств A4Tech Bloody G430 стоит выделить мягкое оголовье и амбушюры, которые деликатно окружают уши геймеров, изолируя их от внешнего шума, а также алюминиевый каркас и увеличенный обод, покрытый приятным на ощупь материалом. Устройство оснащено высокотехнологичным микрофоном с эффектом шумоподавления. Стоит также отметить, что данная гарнитура может похвастаться превосходной совместимостью со множеством современных игровых платформ, а именно: Xbox One, ПК и PS4.

Удобно расположенный пульт управления позволит с легкостью регулировать громкость, а также включать/отключать микрофон, когда это необходимо. Подключение осуществляется через 3,5-миллиметровый звуковой разъем; при использовании устройства с компьютером понадобится адаптер для разветвления сигналов микрофона и наушников, который поставляется в комплекте.

Характеристики:


    Тип амбушюр: мониторы
    Тип соединения: проводные
    Тип гарнитуры: стерео
    Тип акустического оформления: закрытые
    Импеданс: 32 Ом
    Диаметр мембраны излучателей:  40 мм
    Чувствительность динамика: 100 дБ
    Частотный диапазон: 20Гц-20КГц
    Крепление микрофона: фиксированное
    Расположение микрофона: на наушниках
    Чувствительность микрофона: 45 дБ
    Частотный диапазон микрофона: 100Гц-15КГц
    Тип коннектора: прямой
    Подключение кабеля: одностороннее
    Длина шнура: 2.2 м
    Вес (без шнура): 246 г


Оцените новость:
  • 0 оценок