Игровая гарнитура A4Tech Bloody G430

Компания A4Tech представляет новые игровые наушники с микрофоном Bloody G430.
Каждая деталь гарнитуры A4Tech Bloody G430 отличается превосходной эргономичностью и оптимизацией, что позволяет ей идеально подстроиться под любые условия и полностью отвечать всем требованиям современных игроков.
Наушники Bloody G430 могут похвастаться превосходным качеством звучания благодаря уникальной конструкции динамиков, что дает возможность устройству максимально четко и без каких-либо искажений передавать звук во всех частотных диапазонах от 20Гц до 20КГц. Это особое преимущество также позволяет наушникам отделять бас, тем самым делая воспроизведение более мягким и мелодичным.
Среди прочих достоинств A4Tech Bloody G430 стоит выделить мягкое оголовье и амбушюры, которые деликатно окружают уши геймеров, изолируя их от внешнего шума, а также алюминиевый каркас и увеличенный обод, покрытый приятным на ощупь материалом. Устройство оснащено высокотехнологичным микрофоном с эффектом шумоподавления. Стоит также отметить, что данная гарнитура может похвастаться превосходной совместимостью со множеством современных игровых платформ, а именно: Xbox One, ПК и PS4.
Удобно расположенный пульт управления позволит с легкостью регулировать громкость, а также включать/отключать микрофон, когда это необходимо. Подключение осуществляется через 3,5-миллиметровый звуковой разъем; при использовании устройства с компьютером понадобится адаптер для разветвления сигналов микрофона и наушников, который поставляется в комплекте.
Характеристики:
Тип амбушюр: мониторы
Тип соединения: проводные
Тип гарнитуры: стерео
Тип акустического оформления: закрытые
Импеданс: 32 Ом
Диаметр мембраны излучателей: 40 мм
Чувствительность динамика: 100 дБ
Частотный диапазон: 20Гц-20КГц
Крепление микрофона: фиксированное
Расположение микрофона: на наушниках
Чувствительность микрофона: 45 дБ
Частотный диапазон микрофона: 100Гц-15КГц
Тип коннектора: прямой
Подключение кабеля: одностороннее
Длина шнура: 2.2 м
Вес (без шнура): 246 г