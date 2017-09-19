Игровая гарнитура A4Tech Bloody G430

19 сентября 2017, 12:15

Компания A4Tech представляет новые игровые наушники с микрофоном Bloody G430.

Каждая деталь гарнитуры A4Tech Bloody G430 отличается превосходной эргономичностью и оптимизацией, что позволяет ей идеально подстроиться под любые условия и полностью отвечать всем требованиям современных игроков.



Наушники Bloody G430 могут похвастаться превосходным качеством звучания благодаря уникальной конструкции динамиков, что дает возможность устройству максимально четко и без каких-либо искажений передавать звук во всех частотных диапазонах от 20Гц до 20КГц. Это особое преимущество также позволяет наушникам отделять бас, тем самым делая воспроизведение более мягким и мелодичным.



Среди прочих достоинств A4Tech Bloody G430 стоит выделить мягкое оголовье и амбушюры, которые деликатно окружают уши геймеров, изолируя их от внешнего шума, а также алюминиевый каркас и увеличенный обод, покрытый приятным на ощупь материалом. Устройство оснащено высокотехнологичным микрофоном с эффектом шумоподавления. Стоит также отметить, что данная гарнитура может похвастаться превосходной совместимостью со множеством современных игровых платформ, а именно: Xbox One, ПК и PS4.



Удобно расположенный пульт управления позволит с легкостью регулировать громкость, а также включать/отключать микрофон, когда это необходимо. Подключение осуществляется через 3,5-миллиметровый звуковой разъем; при использовании устройства с компьютером понадобится адаптер для разветвления сигналов микрофона и наушников, который поставляется в комплекте.



Характеристики:





Тип амбушюр: мониторы

Тип соединения: проводные

Тип гарнитуры: стерео

Тип акустического оформления: закрытые

Импеданс: 32 Ом

Диаметр мембраны излучателей: 40 мм

Чувствительность динамика: 100 дБ

Частотный диапазон: 20Гц-20КГц

Крепление микрофона: фиксированное

Расположение микрофона: на наушниках

Чувствительность микрофона: 45 дБ

Частотный диапазон микрофона: 100Гц-15КГц

Тип коннектора: прямой

Подключение кабеля: одностороннее

Длина шнура: 2.2 м

Вес (без шнура): 246 г