Игровые наушники Bloody M425, Bloody G310, Bloody M615 и M660 уже в Украине

7 сентября 2017, 11:45

Игровые наушники c микрофоном Bloody M425. Эта гарнитура разработана для ценителей изнурительных игровых марафонов.

Столь желанный современными геймерами комфорт достигается благодаря изготовленным на заказ мягким амбушюрам, которые гарантируют шумоизоляцию и дают возможность наслаждаться игровым процессом, не ощущая каких-либо признаков усталости.

Двухкамерная технология акустической обработки обеспечивает глубокий резонирующий бас и кристально четкие высокие и средние частоты (в диапазоне от 20 Гц до 20 КГц). Это создает реалистичное ощущение объемного звука и позволяет вам в полной мере насладиться игровым процессом.



Гарнитура Bloody M425 специально разработана таким образом, чтобы предотвратить головную боль при длительном ношении. Двухъядерная полнодиапазонная мембрана создана из тончайшего материала: из наномицелия и углеродных волокон. Мембрана обеспечивает кристально четкие высокие и средние частоты, а также глубокий резонирующий бас.



Обод наушников состоит из двух частей: внешней и внутренней, обеспечивая оптимальный прижим к голове без необходимости в ручной настройке. Верхняя часть выполнена из стали с матовым покрытием, а мягкая внутренняя – из черного полиуретана. Гарнитура Bloody M425 может похвастать ярким дизайном, изюминку которому добавляет завораживающая подсветка.



Полностью регулируемый передовой микрофон обеспечивает кристально чистую голосовую связь во время игры, предоставляя вам максимальный контроль в игровой среде. Девайс не требует установки драйверов.



