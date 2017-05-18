Наушники A4Tech Bloody M425

18 мая 2017, 11:15

Компания А4Tech представляет новинку - игровые наушники c микрофоном Bloody M425. Эта гарнитура разработана для ценителей изнурительных игровых марафонов.

Столь желанный современными геймерами комфорт достигается благодаря изготовленным на заказ мягким амбушюрам, которые гарантируют шумоизоляцию и дают возможность наслаждаться игровым процессом, не ощущая каких-либо признаков усталости.

Двухкамерная технология акустической обработки обеспечивает глубокий резонирующий бас и кристально четкие высокие и средние частоты (в диапазоне от 20 Гц до 20 КГц). Это создает реалистичное ощущение объемного звука и позволяет вам в полной мере насладиться игровым процессом.Гарнитура Bloody M425 специально разработана таким образом, чтобы предотвратить головную боль при длительном ношении. Двухъядерная полнодиапазонная мембрана создана из тончайшего материала: из наномицелия и углеродных волокон. Мембрана обеспечивает кристально четкие высокие и средние частоты, а также глубокий резонирующий бас.Обод наушников состоит из двух частей: внешней и внутренней, обеспечивая оптимальный прижим к голове без необходимости в ручной настройке. Верхняя часть выполнена из стали с матовым покрытием, а мягкая внутренняя - из черного полиуретана. Гарнитура Bloody M425 может похвастать ярким дизайном, изюминку которому добавляет завораживающая подсветка.Полностью регулируемый передовой микрофон обеспечивает кристально чистую голосовую связь во время игры, предоставляя вам максимальный контроль в игровой среде. Девайс не требует установки драйверов. Наушники представлены в черном и темно-сером исполнении.Технические характеристики:тип амбушюр: мониторы;тип соединения: проводные;тип гарнитуры: стерео;тип акустического оформления: закрытые;импеданс: 16 Ом;диаметр мембраны излучателей: 40 мм;чувствительность динамика: 102 дБ;частотный диапазон: 20Гц-20КГц;крепление микрофона: фиксированное;расположение микрофона: на наушниках;чувствительность микрофона: 45 дБ;частотный диапазон микрофона: 75Гц-16КГц;тип коннектора: прямой;подключение кабеля: одностороннее;длина шнура: 2.2 м;вес: 347 г.