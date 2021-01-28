Первые TWS-гарнитуры для геймеров от Bloody

28 января 2021, 13:45

Bloody, известный передовой производитель компьютерной периферии, анонсировал 2 модели беспроводных TWS-гарнитур: Bloody M70 и Bloody M90.

Эти продукты —новшество для игровой индустрии: наушники переняли форм-фактор и удобства TWS- гарнитур, при этом сохранили все характеристики для комфортной игры.

Гаджеты созданы в элегантном лаконичном дизайне. Их оценят не только зрители игровых стримов, но и все окружающие. Кроме этого, у Bloody M70 и Bloody M90 есть отдельные режимы воспроизведения звука для игр и прослушивания музыки, что позволяет точно настроить наушники под выбранную задачу.Новинки оснащены Bluetooth-модулем пятого поколения (в M70 v.5.0, а в M90 v. 5.1), который обеспечивает низкую задержку звука и быструю синхронизацию с совместимыми устройствами.Время воспроизведения на одном заряде у M70 – около 6 часов, а у M90­ – около 4 ч., что считается одним из лучших показателей для TWS-наушников. При использовании зарядного кейса гарнитуры M70 хватит еще на 18 часов работы, а М90 – до 20 часов. Таким образом, общий рабочий цикл девайса составляет 24 часа без подзарядки кейса. При этом благодаря удобной конструкции алюминиевого футляра в модели M90 есть возможность как беспроводной зарядки, так и с помощью кабеля.А теперь самое интересное: мембраны устройства изготовлены из наномицелия и углеродного волокна по технологии M.O.C.I. Это обеспечивает грамотный баланс высоких и средних частот, что позволяет раскрыть глубину музыкальных треков и виртуального окружения в играх. Благодаря этому TWS-гарнитуры Bloody М70 и Bloody M90 можно отнести к универсальным решениям, которые подойдут как для геймеров, так и для аудиофилов.Обе гарнитуры оснащены двойным шумоподавлением микрофона, а M90 еще и с технологией активного шумоподавления ANC. Посторонние шумы отсекаются не только при прослушивании музыки, но и во время общения через микрофон. С помощью последнего можно еще и отдавать команды голосовым ассистентам, не вынимая телефон из кармана.В дополнение ко всему, наушники обладают степенью водо- и пыленепроницаемости IPX4, обеспечивающей защиту от прямых брызг. Это станет приятным бонусом для любителей активного образа жизни, которые собрались бежать марафон в плохую погоду или решили усиленно потренироваться в зале.