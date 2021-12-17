Bloody представляє бездротові Bluetooth-гарнітури для мобільного геймінгу

17 декабря 2021, 10:15

На українському ринку з’явились одразу три моделі бездротових навушників від Bloody: M30, M70 та M90.

Це вакуумні вкладиші, що призначені не лише для геймінгу, а і для повсякденної роботи та прослуховування музики. Моделі виконані із преміальних матеріалів з використанням унікальної технології M.O.C.I.. Навушники захищені від пилу та вологи, використовують новітні версії Bluetooth підключення, що подарує користувачу швидкий відгук без переривань. Усі гарнітури керуються інтуїтивно (дотиком) та підключаються до девайса автоматично.

Кожна версія має індивідуальний зарядний кейс, з яким гарнітури забезпечують сумарно близько 20 годин прослуховування музики.Bloody залишили місце і для самовираження – M30 має дві колірні версії (білий та чорний), а футуристичний футляр M70 виконаний в ергономічному стилі "слайдер" та наділений колірною індикацією заряджання.Лідером лінійки виступає Bloody M90. Гарнітура не лише перевершує попередні версії за показниками енерговитрат, а і працює на новішій версії Bluetooth – 5.1. Арсенал гарнітури також доповнюється попередньо налаштованими режимами – аудіо та ігровий. Головним же козирем моделі виступає активне шумозаглушення: система активного шумозаглушення (ANC) оснащена вдосконаленим чіпом, завдяки якому ви не будете відволікатися на більшість зовнішніх звуків.Bloody продовжує розширювати свої технології, аби зробити повсякденне життя користувачів приємнішим та зручнішим. Якщо давно шукали універсальні бездротові гарнітури, але не знали на яких зупинитись – краще обрати продукт знайомого бренду.