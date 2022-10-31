Bloody представляє нову преміум-гарнітуру MR710

31 октября 2022, 16:15

Навушники отримали різні інтерфейси підключення, зокрема Blueooth версії 5.0.



Ігрова гарнітура Bloody MR710 призначена для ультимативного геймінгу. Завдяки мобільності та ергономіці, ці навушники стануть чудовим супутником на виїздах та у дорозі. На мандрівний потенціал гарнітури натякає фірмовий мішечок у комплекті та особливість конструкції – чаші оснащені поворотним механізмом, який дозволяє складати їх під кутом 90 градусів, що неабияк спрощує транспортування пристрою. Також варто відзначити мікрофон з висувною опцією: ви можете ховати його у чашу навушників і діставати його звідти за потреби. Окрім стильного мішечка та самого девайса, у коробці ви знайдете 3.5-мм кабель, зарядний USB-кабель, радіо-приймач та подовжувач для нього.

MR710 мають широку сумісність. Вони чудово згодяться як для геймінгу на різних платформах, так і для звичайного прослуховування музики чи, приміром, онлайн-навчання. Вдома, у транспорті, на відпочинку – адаптивність підключення цієї гарнітури подарує вам неповторний комфорт. Її можна підключати як через Bluetooth v.5.0, так і через 2.4-ГГц бездротовий зв’язок. Це передові стандарти останніх років, тобто вам не доведеться страждати від переривань чи «відставання» звуку. Літієва батарея ємністю 1200 мАгод забезпечить роботу до 44 годин без заряджання! Для поціновувачів класичного «кабельного» звуку є можливість підключення через комбінований 3.5-мм джек. Комп’ютери, консолі, портативні приставки чи інші мобільні пристрої – до ваших послуг.Гібридна діафрагма навушників виготовлена з використанням міцелію та вуглецевого волокна. Ця технологія отримала назву M.O.C.I. та вже пройшла бойове хрещення у попередніх моделях бездротівок від Bloody. Завдяки фірмовому звуку Bloody, чіткі високі та середні частоти поєднуються з глибокими, приємними басами, що забезпечує конкурентну перевагу в іграх.Футуристичний дизайн не має зайвих відсічок чи елементів декору. Монолітна округла форма слугує чудовою перевагою, коли мова йде про часті поїздки. Деталі пристрою виготовлені з сітчастої тканини з мікрофібри, з м’яким наголів’ям та амбушурами з піноматеріалу для тривалих ігрових сесій. Доповнює дизайн яскраве RGB-підсвічування, яке можна вимикати для економії заряду батареї та вмикати за бажанням.Пристрій має зручну навігаційну панель на правій чаші: тут ви можете регулювати гучність, керувати мікрофоном і RGB, перемикати композиції.Bloody MR710 увібрав у себе тенденції звукотехніки останніх років. Комбінація якісних матеріалів, вдалих дизайнерських рішень, широкої сумісності і функціоналу та передусім звуку роблять ці навушники перспективним зразком для наслідування. Можна сміливо заявити: «Bloody створили преміум-продукт!».