Bloody MR710 - беспроводная гарнитура с тремя способами подключения

20 июля 2022, 15:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил наушники с тремя способами подключения.

Это открывает дополнительные возможности к подключению устройства к различным платформам. Модель представлена в двух цветах — черном и сером, и имеет комфортную эргономику, 50 мм динамики и качественный звук.



Bloody MR710 оснащена технологией M.O.C.I.: мембрана динамика изготовлена из наномицелия и углеродного волокна с использованием передовых биотехнологий. Такая конструкция позволяет получить четкие высокие и средние частоты с глубокими басами. Частотный диапазон находится в пределах от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность составляет 105 дБ, а импеданс — 16 Ом.

Еще одной особенностью гарнитуры является возможность подключения к источнику звука тремя способами: по кабелю, через Bluetooth и при помощи радиоканала. Передача звука по кабелю 3,5 мм подарит пользователю оригинальный звук и нулевую задержку. Если проводное подключение невозможно, то Bluetooth версии 5.0 обеспечит мобильность и стабильное соединение на расстоянии до 12 м. Для напряженных игровых сессий лучше подойдет подключение по радиоканалу 2.4 ГГц — задержка звука будет в восемь раз меньше, чем по Bluetooth.Наушники комплектуются однонаправленным микрофоном с шумоподавлением, что позволяет убрать фоновые шумы и обеспечить четкое звучание голоса пользователя. Имеется и светодиодный индикатор отключения звука на штанге микрофона. Для удобства конструкция микрофона выдвижного типа, благодаря чему можно доставать его только при необходимости.Эргономика наушников находится на высоком уровне. Амбушюры и мягкая накладка на оголовье покрыты дышащей сетчатой микрофиброй, это обеспечивает дополнительный комфорт в продолжительных игровых сессиях. Для удобства наушники складываются под углом 90°, благодаря чему возможно с легкостью брать их с собой.Гарнитура оснащена литиевым аккумулятором емкостью 1200 мАч. На одном заряде наушники воспроизводят аудио до 44-х часов, с включенной подсветкой это время сокращается до 22-х часов. Всего 15 минут подзарядки позволят Bloody MR710 проигрывать музыку в течение 3-х часов. Также имеются функции удаленного управления.Bloody MR710 — прекрасная игровая гарнитура с широкими возможностями подключения. Благодаря такому девайсу пользователь получит дополнительный комфорт во время виртуальных сражений.