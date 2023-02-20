Новая игровая гарнитура BLOODY MR575

20 февраля 2023, 13:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, объявил о выпуске беспроводной игровой гарнитуры со съемным микрофоном MR575.

Девайс можно подключить тремя способами: по радиоканалу 2,4 ГГц, по Bluetooth, а также с помощью аудиокабеля 3,5 мм. В режиме соединения через радиоканал или штатный провод наушники показывают экстремально низкую или нулевую задержку звука соответственно.

Отличительная особенность Bloody MR575 – широкая совместимость с различными игровыми платформами благодаря трем типам подключения. Беспроводное соединение по радиоканалу 2.4 ГГц обеспечивает защиту сигнала от помех и высокую скорость передачи аудиоданных – в 8 раз быстрее, чем по Bluetooth. В этом режиме задержка звука экстремально низкая, что пригодится поклонникам динамичных сетевых шутеров, многопользовательских стратегий и спортивных симуляторов. В комплекте с гарнитурой идет тонкий ресивер Type-C для удобного подключения к смартфонам, планшетам, switch, PS4 и другим гаджетам. Для соединения наушников с ПК и ноутбуком предусмотрена док-станция с кабелем USB-A.Новинка также использует Bluetooth версии 5.2 со стабильным соединением, низкой задержкой и радиусом действия до 12 м. Этот вариант подойдет тем, кто не хочет занимать один из портов ноутбука под адаптер с ресивером и ценит моментальное сопряжение устройств.Гарнитура MR575 поддерживает и классическое проводное подключение: в комплекте идет 1,5-метровый аудиокабель 3.5 мм. Преимущества этого способа – высокое качество звука с нулевой задержкой и без искажений.50-миллиметровые драйверы воспроизводят звук в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, их чувствительность составляет 105 дБ, а импеданс – 16 Ом. В динамиках используется мембрана, которая изготовлена с применением передовых биотехнологий и состоит из наномицелия и углеродного волокна. Это позволит игроку услышать мощные глубокие басы, а также чистое и насыщенное звучание высоких и средних частот.Гарнитура отличается виртуальным объемным звуком формата 7.1, что гарантирует абсолютное погружение в игровые миры. Геймер сможет наслаждаться большим количеством деталей в исходном звуке и быстро реагировать на любые события в игре. Например, за счет объемного звука по шагам слышно, откуда подкрадывается противник, что позволяет быстрее реагировать. Для активации объемного звука на наушниках предусмотрена специальная кнопка.Съемный однонаправленный микрофон работает в диапазоне частот 100 Гц - 10 кГц и обладает чувствительностью -42 дБ. Функция шумоподавления эффективно убирает ненужные фоновые шумы, чтобы игрокам было комфортно общаться во время геймплея.Новинка имеет продуманную конструкцию, которая убережет пользователей от усталости даже после многочасовой игровой сессии. 3D-амбушюры сделаны из сетчатой микрофибры, чтобы кожа под ними дышала.Оголовье снабжено системой поддержки «Парящее крыло» с двумя пружинящими «лапками» с мягкой подкладкой во внутреннем контуре. Таким образом, гарнитуру легко отрегулировать по любому размеру головы, чтобы избежать ненужной нагрузки и переутомления.В девайсе установлена литиевая батарея емкостью 1050 мАч. В режиме воспроизведения с включенной подсветкой ресурса аккумулятора хватит на 20 часов, а без подсветки – на 40 часов. Всего 15 минут подзарядки обеспечат целых три часа работы наушников.Bloody MR575 – отличный вариант для тех, кто любит игры на разных гаджетах и на каждом из них хочет с максимальным комфортом наслаждаться захватывающими виртуальными сражениями.