Новая беспроводная гарнитура GR285 от Bloody

4 июня 2026, 16:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представляет игровую гарнитуру GR285.

Новинка сочетает три полноценных способа подключения в одном устройстве: беспроводное соединение 2.4 ГГц, Bluetooth 5.3 и проводное через разъём 3.5 мм. Благодаря этому GR285 одинаково хорошо работает с ПК, ноутбуками, смартфонами и игровыми консолями.

Режим 2.4 ГГц обеспечивает минимальную задержку сигнала – до 8 раз быстрее, чем Bluetooth. Это особенно важно в динамичных играх и соревновательных дисциплинах. В комплект входит Type-C ресивер, а также переходник на USB-A для совместимости с различными устройствами.Гарнитура оснащена 50-мм высокоточными динамиками с уникальной лазерной обработкой мембраны: чистые басы, высокая детальность и отсутствие искажений. Всенаправленный микрофон с функцией шумоподавления отвечает за чёткую передачу голоса во время игровых сессий и общения. Складная конструкция позволяет убрать микрофон, когда он не используется.Бренд Bloody сделал упор на удобство при многочасовом использовании: вес гарнитуры составляет всего 222 грамма, мягкое тканевое оголовье снижает давление на голову, а 3D-амбушюры из дышащей сетчатой микрофибры обеспечивают комфорт даже в долгих игровых марафонах.Встроенный аккумулятор ёмкостью 1050 мАч обеспечивает до 45 часов непрерывного воспроизведения на одном заряде. Этого достаточно для нескольких дней активной игры без подзарядки. На чашке гарнитуры расположены элементы управления: регулировка громкости, воспроизведение и пауза, отключение микрофона, ответ на звонки и активация режима сопряжения Bluetooth. Радиус действия беспроводного подключения достигает 12 метров.