Siri може стати платною через високі витрати на роботу ІІ

4 августа 2026, 9:15

Під час свого останнього звіту як CEO Apple, Тім Кук повідомив, що активним користувачам нової Siri AI в майбутньому, можливо, доведеться переходити на дорожчі тарифи iCloud+.



Причина полягає у високих витратах на обчислення та хмарну інфраструктуру. Нова Siri зможе використовувати особистий контекст з повідомлень, нотаток та інших додатків, тому її робота обходиться Apple значно дорожче. Остаточного рішення ще не прийнято.