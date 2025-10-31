ГлавнаяНовости
31 октября 2025, 9:15

В Японії з’явилася мінеральна вода, що спалює жир і знижує апетит

Напій без калорій, із активним компонентом із рисових висівок для зменшення жирових відкладень на животі.


Оцените новость:
  • 0 оценок