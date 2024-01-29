MH360 та MH390 - дві нові геймерські гарнітури Bloody з активним шумозаглушенням

29 января 2024, 15:15

Навушники MH360 та MH390 одразу впадають в очі на вітрині, адже ми пропонуємо велике різноманіття варіантів колірного оформлення.

Це – чорний, сірий і білий з червоними вставками для MH360 та чорний, білий і кремовий для MH390.

Ці моделі увібрали в себе основоположні якості класичних бездротових гарнітур Bloody: технологія M.O.C.I. з її об’ємним звучанням, все направлений мікрофон із шумопригніченням, місткий акумулятор з інтерфейсом USB Type-C для швидкого заряджання, новітнє з’єднання Bluetooth v5.3 і можливість підключення гарнітури через 3.5-мм роз’єм, аби нічого не відволікало користувача від ігрового процесу – навіть розряджений акумулятор.Конструкція навушників не має пафосних деталей оздоблення та відмовилось від RGB-елементів, натомість зробивши ставку на компактність та ергономіку – MH360 та MH390 здатні складатися для зручного та безпечного перевезення. Металеве наголів’я та протеїнові амбушури лише доповнюють враження надійності та зносостійкості пристроїв. Зокрема на корпусі також присутнє стандартне функціональне керування гучністю та навігацією.Ця гарнітура оснащена передовим чипсетом Qualcomm QCC3034 з підтримкою технології “Qualcomm aptX / aptX HD”, який в поєднанні з оригінальними 40 мм графеновими динаміками створює вражаючий ефект занурення у звучання. M320 підтримує мультимедійне підключення – навушники здатні під’єднуватися одночасно до двох пристроїв Bluetooth, тобто використовувати цю гарнітуру одночасно на кількох платформах, таких як Mac, Windows, iOS, Android, iPad – ще зручніше. Є тут і інтелектуальний голосовий помічник.Головною особливістю M320 є функція активного шумозаглушення, що забезпечує конкурентну перевагу в іграх. Вона ефективно ізолює фоновий шум за допомогою точної зворотної звукової хвилі.Бездротове з’єднання здійснюється за рахунок Bluetooth v5.0. Звичайно, гарнітура працює і через дріт – з 3.5-мм роз’ємом. Літієвий акумулятор місткістю 500 мАгод дарує користувачу до 25 годин прослуховування.Попри серйозний функціональний арсенал, M320 зберігають дивовижну компактність. Вони важать усього 250 г та мають складану конструкцію, яка у поєднанні з комплектним мішечком, позитивно впливає на комфорт при транспортуванні – навушники можна брати з собою усюди, не боячись за їх безпеку.Звук в іграх – надважлива складова, яка впливає на якість процесу та повноту відчуттів. Обирайте якість разом з гарнітурами Bloody та крокуйте в ногу з часом разом з новітніми технологіями активного шумозаглушення!