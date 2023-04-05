Новий ігровий сетап стилізований під комп’ютерну гру – Bloody Naraka: Bladepoint

5 апреля 2023, 14:45

Naraka: Bladepoint – це гра в жанрі «королівська битва». Її дизайн натхненний східними бойовими мистецтвами, що власне і диктує стиль візуального оформлення гри.

Біло-червоні кольори з чорними елементами – такі зображення нагадують скоріше пергамент з дивовижними візерунками нанесеними давніми майстрами за допомогою туші. Гра займає провідні позиції у топі продажів цифрового магазина Steam, тож поява тематичного ігрового комплекту від Bloody була лише питанням часу.

G575 добре знайома геймерам України. Витриманий баланс конструкції та характеристик дозволяє приміряти на гарнітурі різноманітні дизайни та модифікації. Відтак, користувачам пропонується P-версія з 3.5-мм конектором для ноутбуків та консолей, чорна та сіра варіації класичної USB-моделі, а також славнозвісна жовта кіберпанк-стилістика. Наразі черга дійшла й до Naraka: Bladepoint. Оновлення популярної моделі у східному оформленні додасть колоритну родзинку до будь-якого геймерського обладнання. Унікальна конструкція наголів’я – крила – так само даруватиме комфорт та легкість при використанні. Передове звучання та надійність матеріалів також збережено. Універсальності навушникам додає знімний мікрофон. Помпезність пристрою лаконічно підкреслена RGB-підсвічуванням.W95 Max уже була представлена в однотонному чорному кольорі з червоними лініями та зарекомендувала себе як ергономічний девайс з передовим ігровим сенсором та можливістю гнучкого налаштування. Миша має власну пам’ять з допомогою якої можна записувати власні комбінації так макроси, а додаткове коліщатко дає доступ до миттєвого перемикання між трьома видами зброї. Особливістю миші є також компактна кнопка точного керування, що має аж 6 режимів відстеження. Дизайн Naraka подарував W95 Max стильний білий колір корпусу та канонічного червоного дракона. Миша тішитиме власника барвистими режимами RGB-підсвічування.Якою б універсальною не була комп’ютерна миша, найповніший ігровий досвід справжній геймер отримає тільки на якісному покритті. Геймерський килимок BP-45 по суті є художнім полотном, який повноцінно доповнює тематичний сетап від Bloody. Гладенька тканинна поверхня та нековзне прогумоване дно зроблять прицілювання ще точнішим. Міцні прошиті краї стануть запорукою довговічності. До того ж – цей килимок легко чистити від забруднень!S98 –абсолютно унікальна клавіатура від Bloody. Компактна повнорозмірна клавіатура є короною ігрового сетапа Bloody Naraka. Має лінійні суто механічні перемикачі BLMS – ці перемикачі геймери вже випробували в нещодавній моделі S510N – спеціальний прорахунок сили натиску та точки спрацювування дарують користувачу незабутні тактильні відчуття. S98 – перша модель на українському ринку, що має опцію гарячої заміни не лише кейкапів, а і власне перемикачів – 3-пінових та 5-пінових. Пристрій також отримав особливий дизайн – високий профіль та скорочену довжину. Завдяки цікавим конструкційним рішенням клавіатура досить лаконічно вписується у будь-який ігровий сетап та надійно фіксуватиметься на робочому столі. З елементів ергономізації тут присутнє трьохстороннє прокладання знімного Type-С кабелю та подвійні ніжки-регулятори кута нахилу. Усі “ігрові” клавіші мають покращені кейкапи з PBT-пластику для збільшення терміну експлуатації. Клавіатура підтримує фірмове ПЗ, у якому користувач зможе налаштувати понад 16 млн відтінків RGB-підсвічування та створити до семи ігрових профілів, що перемикаються відповідними кнопками макросів. S98 має 4 Мб вбудованої пам’яті, тому власник зможе не лише персоналізувати клавіатуру на власний розсуд, а і користуватися авторськими налаштуваннями на різних ПК.