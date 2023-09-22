Проковтнула навушник AirPods під час сну, але він працював навіть у шлунку

22 сентября 2023, 9:15

Це сталося у США. Проведена комп'ютерна томографія показала, що навушник у шлунку. При цьому мама дівчини змогла підключитися до навушників та почула звуки шлунка та сміх доньки.



Медики провели екстрену ендоскопію, і навушник, який перебував у шлунку близько дев'яти години, на диво був цілий.