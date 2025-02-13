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13 февраля 2025, 12:15

Apple представила нові навушники Powerbeats Pro 2

Це перші навушники Apple, які отримали опцію моніторингу серцевого ритму, ціна стартує від $250.

 

 


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