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13 февраля 2025, 12:15
Apple представила нові навушники Powerbeats Pro 2
Це перші навушники Apple, які отримали опцію моніторингу серцевого ритму, ціна стартує від $250.
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