Навчаємо інфраструктурному моніторингу з нуля на новому тренінгу по Riverbed

Прийшов час переходити від теорії до практики та системного поетапного втілення моніторингу у власні робочі процеси.
Запрошуємо вас пройти тренінг Riberbed: «Від перших кроків до відділу моніторингу» — пʼятиденний навчальний курс, де ви дізнаєтесь все про плюси та мінуси інфраструктурного моніторингу та будете здатні реалізувати його на практиці на основі технологій Riverbed.
Курс спрямований на вивчення принципів та методів створення системи інфраструктурного моніторингу будь-яких додатків за допомогою технологій Riverbed. Учасники тренінгу отримають вичерпну інформацію,необхідну для новачків та «молодих» відділів моніторингу.
Почнемо із завдань моніторингу і його початкових систем, заснованих на протоколах SNPM, WMI, API, та поступово дійдемо до більш професійних засобів, на кшталт моніторингу на основі трафіку, який застосовується тоді, коли критично важливо ніяким чином не впливати на роботу додатків.
Ви дізнаєтесь все про плюси та мінуси інфраструктурного моніторингу та будете здатні реалізувати його на практиці на основі технологій Riverbed.
Тренінг буде корисний для: IT-адміністраторів, керівників ІТ-підрозділів, DevOps-інженерів и др.
Чому варто вчитися у нас?
· Ми надаємо сертифіковане навчання за локалізованими програмами вендора як авторизований партнер.
· Ви навчатиметеся зрозумілою мовою, отримаєте весь теоретичний матеріал та офіційні лабораторні роботи.
· По закінченню курсу у вас буде сертифікат, який є вагомим підтвердженням ваших навичок для компаній на ринку та
підвищує ваш статус в очах вендора.
· Вчитися у нас дешевше, ніж проходити прямі курси вендорів англійською мовою.
Дата: 21-25 листопада
Вартість: $2500 / місце
Забронювати місце можна за посиланням: http://bit.ly/3txdsQ8