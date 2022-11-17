Навчаємо інфраструктурному моніторингу з нуля на новому тренінгу по Riverbed

17 ноября 2022, 2:16

Прийшов час переходити від теорії до практики та системного поетапного втілення моніторингу у власні робочі процеси.



Запрошуємо вас пройти тренінг Riberbed: «Від перших кроків до відділу моніторингу» — пʼятиденний навчальний курс, де ви дізнаєтесь все про плюси та мінуси інфраструктурного моніторингу та будете здатні реалізувати його на практиці на основі технологій Riverbed.

Чому варто вчитися у нас?

Вартість