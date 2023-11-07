7 ноября 2023, 10:45

Важлива зміна в роботі Google Maps у Польщі

Тепер у картах відображаються обмеження швидкості по всій країні.  Однак нова опція поки що доступна не всім, можливо, тимчасові обмеження пов'язані з певними маршрутами чи нові опції програми впроваджуються у країні поетапно.

Відповідна інформація знаходиться у верхньому правому кутку вікна навігації.  Вона виконана у вигляді забороняючого знака з інформацією щодо максимальної швидкості руху на ділянці.


Оцените новость:
  • 0 оценок