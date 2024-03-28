Коаліція бронетехніки на підтримку України розпочала роботу у Варшаві

Під час першого засідання представники країн-учасниць виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку Збройних сил України певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту.
У рамках Коаліції бронетехніки створено чотири синдикати, до кожного з яких, входитиме представник України.
На кожен синдикат покладено певні завдання:
Постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки;
Технічне обслуговування та ремонт;
Підготовка екіпажів та технічного персоналу;
Відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.