Коаліція бронетехніки на підтримку України розпочала роботу у Варшаві

28 марта 2024, 11:15

Під час першого засідання представники країн-учасниць виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку Збройних сил України певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту.

У рамках Коаліції бронетехніки створено чотири синдикати, до кожного з яких, входитиме представник України.

На кожен синдикат покладено певні завдання:

Постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки;

Технічне обслуговування та ремонт;

Підготовка екіпажів та технічного персоналу;

Відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.