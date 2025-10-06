Українська бойова система DELTA стала ключовою на навчаннях НАТО

6 октября 2025, 11:45

Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, DELTA стала основною системою управління для об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО REPMUS 2025.



За її допомогою було скоординовано понад 100 безпілотних платформ - морських, підводних, наземних та повітряних.