В навчаннях НАТО в 2024 році візьме участь 700 літаків

12 сентября 2023, 10:45

НАТО на 2024 рік готує найбільші з часів холодної війни спільні командно-штабні навчання, в яких візьмуть участь понад 40 тисяч військових — відпрацьовуватимуть відбиття російської агресії проти одного зі своїх членів.



Також очікується, що участь у маневрах візьмуть від 500 до 700 літаків та понад 50 кораблів. Вони відбуватимуться в Німеччині, Польщі і країнах Балтії.