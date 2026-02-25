Італія розслідує зникнення деталей для військових літаків на €17 мільйонів

25 февраля 2026, 11:45

Італія розслідує зникнення майже 2500 критичних авіаційних компонентів вартістю близько €17 млн зі складів ВПС у Бріндізі. Серед деталей — системи для літаків Panavia Tornado, AMX та Lockheed C-130 Hercules.

Прокуратура Риму підозрює близько десяти осіб, зокрема військових посадовців і менеджерів складу. Слідство перевіряє, чи могли придатні деталі заднім числом визнати несправними, щоб приховати їх зникнення.Розглядається версія можливого переправлення компонентів за кордон, зокрема до Бразилія, де використовують ці літаки. Деталі перебували під суворим обліком за стандартами НАТО. Триває експертиза, щоб визначити їх реальний стан і призначення.