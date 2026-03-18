Хакеры заявили о взломе электронных систем "финансового архитектора" Моссада

18 марта 2026, 11:15

Иранская хакерская группа Handala заявила о взломе электронных систем, якобы связанных с деятельностью Моссада.

По утверждению хакеров, целью атаки стал Иллан Штайнер - бывший директор по бюджету Моссада и нынешний финансовый директор Института нацбезопасности Израиля. Handala характеризует этот институт как аналитическую структуру, связанную с разведсообществом.Группа заявляет, что получила доступ более чем к 50.000 электронных писем и другим конфиденциальным документам. По ее версии, эти материалы содержат информацию о внутренней деятельности израильских структур, включая возможные аспекты стратегического планирования в регионе.Также утверждается, что в архиве имеются данные о финансировании различных проектов, в том числе связанных с разведывательной деятельностью. Речь идет, в частности, о расходах на оперативные программы, а также о поддержке медийных и исследовательских инициатив.