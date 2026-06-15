Украина подписала 20 соглашений о совместном оборонном производстве с ЕС

15 июня 2026, 13:45

Украина подписала около 20 соглашений о совместном производстве оборонной продукции с европейскими странами и рассматривает международную кооперацию как ключевое направление развития отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Федирко.



«Мы подписали почти 20 соглашений о совместном производстве с пятью странами Европы, теперь наша задача - воплотить эти договоренности на практике», - сообщил он.



По его словам, Украина уже реализует проекты с немецкими компаниями и подписала 12 соглашений о совместном производстве с партнерами из Германии. Отдельным направлением работы является сокращение зависимости от китайских комплектующих.