Украина и США будут совместно производить порох

14 июля 2025, 9:15

Советник президента Украины Александр Камышин рассказал, что в рамках Международной конференции по восстановлению Украины был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве в области ОПК, в частности с американскими партнерами, пишет "Укринформ".

"Сегодня было подписано более пяти соглашений, документов по обороне. Часть из них открыты, часть — закрыты. Это как межправительственные соглашения, так и соглашения между "Советом оружейников" и Ассоциацией производителей вооружения Италии, а также между компаниями", — пояснил Камышин.Он обратил внимание на то, что при подписании одного из документов присутствовал специальный представитель президента США Кит Келлог."Это соглашение о совместном производстве порохов на территории США американской компанией и "Укроборонпромом". Это хороший пример того, как сотрудничают оборонные индустрии Украины, стран Европы и США", — подчеркнул Камышин.