Келлог визнав лідерство України в технологіях дронів

15 сентября 2025, 9:15

"Ми (США, - ред.) відстаємо серйозно. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів. Я спостерігав, як організовано роботу. Збоку це виглядає як відеогра: підстрелив танк - попив Coca-Cola. Варто віддати належне українцям, вони тут багато чого досягли", - сказав спецпосланець президента США.