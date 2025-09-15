Келлог визнав лідерство України в технологіях дронів

"Ми (США, - ред.) відстаємо серйозно. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів. Я спостерігав, як організовано роботу. Збоку це виглядає як відеогра: підстрелив танк - попив Coca-Cola. Варто віддати належне українцям, вони тут багато чого досягли", - сказав спецпосланець президента США.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 15:15
В Бразилии целый парк состоит из единственного дерева кешью
- Бизнес | Сегодня, 14:45
У Чернігові сперечаються про формат навчання під час постійних тривог
- Технологии | Сегодня, 14:15
Німеччина не протримається і чотирьох тижнів проти атак російських БпЛА
- Бизнес | Сегодня, 13:45
На Чернігівщині бібліотеки масово списують книжки
- Технологии | Сегодня, 13:15
РФ хоче купити у Туреччини два ЗРК С-400, поставлені у 2019 році
- Технологии | Сегодня, 12:45
Білорусь зводить військову базу за 30 км від Чернігівщини
- Технологии | Сегодня, 12:15
Китайський протидроновий захист: броня, решітки та РЕБ як єдиний комплекс
- Технологии | Сегодня, 11:45
Данія обрала SAMP/T замість американської Patriot
- Технологии | Сегодня, 11:15
США выделили более $10 млрд на разработку секретных вооружений
Последние материалы
- Аналитика | 12 сентября, 14:57
Дайджест найцікавішого за тиждень №6 - зима 2025-2026 з рішенням EcoFlow та анонси Apple
- Обзоры | 7 сентября, 18:48
be quiet! System Power 11 – "бронзовий" БЖ для продуктивних ПК
- Аналитика | 6 сентября, 14:33
Дайджест найцікавішого за тиждень №5 - зарядка для електромобіля від EcoFlow та х-ки ракето-дрона "Паляниця"
- Обзоры | 6 сентября, 13:45
Досвід використання EcoFlow Delta 2
- Обзоры | 5 сентября, 9:17
EcoFlow 60W Solar Panel (EF-Fold-P060-DT) – 60Вт панель, яку можна покласти в сумку
- Обзоры | 3 сентября, 19:57
EcoFlow Smart Plug – одна з найбільш зручних "розумних" розеток
- Обзоры | 31 августа, 23:32
Verbatim Dual QuickStick 256GB USB 3.2 Gen1 + Type-C Grey (32041) – швидкісна металева флешка з двома інтерфейсами
- Обзоры | 31 августа, 22:24
Verbatim Plectra - type-C-флешка з гарними швидкостями
- Аналитика | 30 августа, 17:10
Дайджест найцікавішого за тиждень №4 - особливості Rapid Magnetic та подарунки від EcoFlow
Популярные новости
- Технологии | 11 сентября, 11:15
Як підготуватися до енергетичних викликів в осінньо-зимовий сезон з EcoFlow 5.00
- Железо | 10 сентября, 19:45
GIGABYTE M27QS - ігровий монітор з частотою 180 Гц та інтегрованим Google TV 5.00
- Бизнес | Вчера, 16:42
Альткоїни, стейблкоїни, DeFi-лендинг: крипторинок серпня та перспективи вересня 5.00
- Бизнес | Сегодня, 15:15
В Бразилии целый парк состоит из единственного дерева кешью 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:45
У Чернігові сперечаються про формат навчання під час постійних тривог 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
Німеччина не протримається і чотирьох тижнів проти атак російських БпЛА 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:45
На Чернігівщині бібліотеки масово списують книжки 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
РФ хоче купити у Туреччини два ЗРК С-400, поставлені у 2019 році 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Білорусь зводить військову базу за 30 км від Чернігівщини 0.00