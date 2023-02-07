РФ незабаром отримає нову партію іранських дронів – розвідка

7 февраля 2023, 8:45

Росія використала близько 660 іранських дронів-камікадзе "Shahed" у війні проти України – незабаром буде нова партія безпілотників.

Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький:"Що стосується дронів, то у РФ реально є проблеми з арсеналом, в тому числі і з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів-"Шахедів". За контрактом передбачено 1 750 одиниць. Також потрібен час для їх доставки та підготовки.За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки – будемо уточнювати кількість дронів".