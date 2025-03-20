В Казахстані упав "Шахед"

На території Казахстану впав російський дрон-камікадзе «Герань-2» (Shahed-136) з бортовим номером «Ы18358», - Kazinform.
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