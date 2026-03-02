У Німеччині представили прототипи біоелектронних роїв комах для військових цілей

2 марта 2026, 17:15

Компанія SWARM Biotactics заявила, що їх технологія об'єднує живі організми з нейронними інтерфейсами, бортовим штучним інтелектом та модульними датчиками.

Це дозволяє перетворити комах на автономні розвідувальні платформи.Керівник компанії, Штефан Вільгельм, зазначив, що проект пройшов шлях від концепції до оперативного застосування всього за рік, а польові випробування вже завершено у спеціальних умовах. За його словами, ці системи мають переваги над дронами завдяки природній мобільності, низькому рівню шуму та здатності проникати у важкодоступні місця.Стартап також повідомив про залучення 13 млн євро інвестицій, які планують спрямувати на скорочення технологічного відставання від Китаю, який активно розвиває біоробототехніку.