"Стрілець": російський БпЛА-перехоплювач із п’ятьма стволами 12-го калібру

11 ноября 2025, 9:15

Росія анонсує «першу партію» перехоплювачів «Стрілець» до кінця 2025-го: багаторазовий дрон із модулем машинного зору та п’ятьма ствольно-модульними «рушницями» під 12-й калібр.



Заявлено: крейсерська 120 км/год, дальність до 7 км, ефективна дистанція ураження дробом 5–15 м.

У чому задум. Машинний зір дає автопошук/супровід, а дробова «хмара» підвищує ймовірність ураження маневрених FPV у ближній зоні без детонації власних БЧ. П’ятиствольна схема теоретично зменшує паузи між пострілами й дозволяє короткими чергами «підрізати» рій.Що може «не злетіти». Віддача й імпульс пострілу для легкого БпЛА — критичні: потрібна стабілізація, демпфери та миттєвий перерахунок траєкторії після кожного залпу, інакше промах → втрата енергії → зрив атаки. Боєзапас 12-го калібру швидко «з’їсть» корисне навантаження, а ефективне вікно 5–15 м вимагає ювелірної збіжності курсів у турбулентності, дощу й на вітрі.Своє-чуже: на насиченому БпЛА полі без надійної IFF є ризик «дружнього вогню». РЕБ: канал управління/телеметрія та комп’ютер зору вразливі до перешкод і засвітів, ніч/дощ/дим різко знижують якість детекції.Порівняння з альтернативами. Сіткові «стріли», гранати з дистанційним підривом та мікро-осколкові боєприпаси дають ширшу «kill-box», а радіочастотні пастки та напрямні РЕБ — дешеве «глушіння» без ризику рикошетів. «Стрілець» може зайняти нішу точкового перехоплення над об’єктом як мобільний пікет, але не замінить мережеву ППО/РЕБ.Концепт логічний у тренді «багаторазових перехоплювачів з АІ-наведенням», та його реальна цінність залежатиме від трьох речей: стабілізації після пострілу, витривалості до РЕБ/погоди та ціни циклу «виліт-сервіс». Без цього «п’ять стволів» лишаться красивою презентацією, а не робочим інструментом проти масових FPV.