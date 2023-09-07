Lookout – додаток на базі ШІ для людей з вадами зору

7 сентября 2023, 8:45

У кожного з нас день складається із багатьох різних завдань – від сортування пошти до читання рецептів або прогулянок містом.

Для майже 338 мільйонів людей у світі, які мають помірні або серйозні порушення зору, деякі з цих завдань можуть бути складними або займати багато часу. У 2018 році ми запустили застосунок для Android Lookout, який працює на базі штучного інтелекту, щоб допомогти людям із вадами зору легше виконувати щоденні завдання. Відсьогодні Lookout зможе допомогти ще більшій кількості людей, оскільки ми розширюємо підтримку на 11 нових мов, включно з українською.

Під час використання Lookout українською мовою, ви можете скористатися 3 різними режимами: режим тексту, режим документу та режим дослідження.

Режим тексту найкраще підійде, коли вам потрібно прочитати вголос невелику кількість тексту, наприклад, при сортуванні візитних карток або листів



За допомогою режиму документу можна зробити знімок та озвучити цілі сторінки тексту в текстовому форматі або в Google Документах.



Режим дослідження використовує комп'ютерний зір для ідентифікації об'єктів навколо вас, що може бути особливо корисним, якщо ви потрапили в незнайоме місце й хочете знати, що саме є навколо вас, наприклад, меблі або домашній улюбленець.



Ми продовжуємо співпрацювати зі спільнотами сліпих та осіб з обмеженим зором, щоб зрозуміти, як зробити Lookout ще кориснішим. З моменту запуску ми мали змогу використати ці відгуки для створення додаткових режимів, які допоможуть у виконанні різноманітних завдань і покращенні дизайну застосунка. Ви також можете отримувати доступ до додаткових режимів, використовуючи програму деякими іншими мовами, зокрема англійською. Застосунок працює найкраще на пристроях з більш ніж 2 ГБ оперативної пам’яті, які працюють на Android 6.0 або пізніших версіях. Щоб дізнатися більше про те, як працює Lookout, відвідайте наш довідковий центр.