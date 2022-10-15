EcoFlow DELTA Pro - потужна зарядна станція для рішення складних завдань

15 октября 2022, 22:41

Рішення складних завдань - EcoFlow DELTA Pro 3600 Вт·год. Ідеальний варіант резервного живлення будинку чи квартири та довготривалих подорожей:



підключайте до 13 пристроїв одночасно;

легко керуйте з мобільного додатка;

та зручно перевозьте за допомогою вмонтованої ручки.

Портативна домашня батарея DELTA Pro має ємність 3.6 кВт·год, яку можна збільшити до 25 кВт·год. Ви можете інтегрувати його безпосередньо з домашніми ланцюгами за допомогою Smart Home Panel. Ідеально підходить для домашнього резервного живлення.DELTA Pro отримує перевагу в галузі, коли мова йде про вихід змінного струму. Завдяки потужності 3600 Вт ви можете живити такі прилади як сушарки, блоки змінного струму тощо. Потрібно ще більше енергії? Об’єднайте два пристрої разом, щоб отримати величезну потужність 7200 Вт за допомогою панелі Smart Home.Розширювана екосистема DELTA Pro – це більше, ніж портативна електростанція. Її можна розширити за допомогою додаткових батарей, розумних генераторів і навіть панелі Smart Home. Керуйте всім за допомогою пульта дистанційного керування DELTA Pro або телефону за допомогою програми EcoFlow.