EcoFlow презентує нову лінійку зарядних станцій DELTA 3 Air

12 июня 2026, 18:15

EcoFlow розширює лінійку портативних зарядних станцій. DELTA 3 Air — нові рішення для резервного живлення вдома, в офісі чи під час подорожі.

Перевага у функціональному поєднанні ємності та потужності,брендових технологіях та простоті використання. Дізнайтеся більше у матеріалі.



Лінійка DELTA 3 Air — свіжий погляд на резервне живлення від світового лідера енергонезалежних рішень. Ключова філософія — стабільне забезпечення електроенергією до 99% побутових приладів без зайвих обтяжень.



У лінійці дві моделі: DELTA 3 1000 Air та DELTA 3 2000 Air. Оптимальне поєднання ємності та потужності для точного вибору під енергетичні потреби. Це дозволяє користувачу сформувати найбільш оптимальний сценарій для живлення необхідних пристроїв.



Обидва рішення мають вбудований стабілізатор напруги, що дозволяє станціям заряджатися в діапазоні від 100 до 240 В. А також швидкість перемикання на режим ДБЖ упродовж 10 мс для безперебійної роботи критичних приладів.

У нових рішеннях EcoFlow продовжує концепцію простоти використання. DELTA 3 Air не потребує додаткового монтажу чи встановлення — достатньо дістати з коробки і підключити необхідні пристрої.



DELTA 3 1000 Air сане надійною базою для організації домашнього офісу, де живитиме:



Wi-Fi-роутер до 43 год



Ноутбук до 15 год



Освітлення до 42 год



DELTA 3 2000 Air готова до живлення побутових пристроїв:



Холодильник до 40 год



Телевізор до 14 год



ПК до 15 год



Лінійка DELTA 3 Air зберігає функцію швидкого заряджання від мережі завдяки брендовій технології X-Stream та відновлює власний заряд менш ніж за 2 години. Також станції сумісні із сонячними панелями та можуть прийняти від 500 до 1000 Вт енергії для забезпечення резервного живлення.



Рівень шуму під час помірного навантаження складає від ≤39 дБ до ≤44 дБ. Безпечні LFP акумулятори дозволяють встановлювати станції всередині приміщення. Відтак, у порівнянні з генератором, лінійка DELTA 3 Air не потребує пального та постійного технічного обслуговування, готова до роботи відразу після підключення, має стабільну вихідну напругу та захист від перевантажень, легку та ергономічну будову.

Ключ керування станціями — фірмовий застосунок EcoFlow — Power a New World. В режимі реального часу можна відстежувати стан акумулятора, контролювати рівень споживання енергії та отримувати миттєві сповіщення щодо роботи пристроїв.Стиль нових станцій відповідає сучасним потребам організації простору. EcoFlow створює стильні рішення, що поєднуються з будь-яким інтер’єром. Лінійка DELTA 3 Air має видовжену будову та легку вагу від 9,9 до 17,8 кг. Вбудовані ручки дозволяють легко переміщати станції чи навіть брати у авто на відпочинок. Спеціальна конструкція CTC (Cell-to-Chassis) підвищує стійкість до вібрацій і механічних навантажень.